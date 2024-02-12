Переселенцам из Луганской области в Броварах привезли помощь от Фонда Рината Ахметова

Началась выдача помощи для вынужденных переселенцев из Луганской области, которые сейчас живут в городе Бровары под Киевом. Получить продуктовые наборы можно в местном гуманитарном хабе Сватовского территориального общества. До этого хаба Фонд Рината Ахметова передал наборы с продуктами длительного хранения.

На днях в Киев и Киевскую область было доставлено 4 тысяч продуктовых наборов для переселенцев из Донецкой и Луганской области.

В составе каждого набора – макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, подсолнечное масло, тушеное мясо, паштет и печенье. Эта помощь – одна из весомых составляющих поддержки ВПЛ по всей Украине.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. За это время помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

По вопросам получения продовольственной помощи территориальным громадам обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер фонда.