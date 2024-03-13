Переселенцам из Луганской области отправили почти 6 тысяч проднаборов от Фонда Рината Ахметова

Бригады мобильной выдачи везут помощь вынужденным переселенцам из Луганщины, которые теперь живут в Днепропетровской области. Грузовики направляются в Новомосковск и Богдановку. На борту машин около 6 тысяч наборов с продуктами продолжительного хранения от Фонда Рината Ахметова.

В каждом наборе – макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, подсолнечное масло, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье и т.д. Это необходимая помощь для людей, которые из-за военных действий были вынуждены эвакуироваться.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. За это время помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

По вопросам получения продовольственной помощи территориальным общинам обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер Фонда.