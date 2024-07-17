Переселенцам из Луганщины в Днепре передали 2 тысяч проднаборов от Фонда Рината Ахметова

В Днепр направляется гуманитарная помощь для переселенцев из Луганской области. Их могут получить люди, зарегистрированные в Кременском и Лисичанском центрах поддержки переселенцев. Фонд Рината Ахметова передал для них более 2 тысяч наборов с продуктами питания.

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Что входит в продуктовый набор? Это макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, подсолнечное масло, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье. Это значительная помощь для людей, которые были вынуждены эвакуироваться.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

За консультацией по условиям получения помощи обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер Фонда.