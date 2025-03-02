Переодевание в карете скорой помощи, гадание на Таро и отмороженные конечности. Рассказ пограничника о попытках уклонистов незаконно перейти горы и Тису

Отдельная категория граждан уже не первый год пытается "штурмовать" государственную границу Украины с единственной целью – незаконно попасть на территорию Евросоюза. Иногда мужчины пытаются делать это самостоятельно, но чаще – с помощью переправщиков, которые за деньги обещают "без проблем" пересечь границу. Однако любые попытки пройти через горы или через реку могут завершиться трагически: люди теряют здоровье, а иногда даже жизнь.

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Николай, руководитель отдела пограничной службы "Деловое". На участке ответственности его подразделения речной и высокогорный участок границы с Румынией. Этот участок наиболее активен в плане осуществления противоправной деятельности. Офицер рассказал OBOZ.UA, с какими опасностями может столкнуться человек, решившийся идти через границу.

– На нашем участке границы, а это чуть больше 63 км, мы задержали за год значительное количество нарушителей. К сожалению, есть такие группы людей, преступные группировки, которые помогают лицам категории 18-60 лет незаконно пересекать границу с Румынией. Очень активно применяют разные уловки и технические средства для отслеживания пограничных нарядов, обустраивают в конструкциях транспортных средств тайники, используют технику со спецсигналами, подделывают документы. Были случаи использования автомобиля скорой помощи, в котором вместо медперсонала ехали нарушители границы.

Преступные группировки, организаторы незаконных переправок, привлекают людей, которые ведут наблюдение за пограничниками. Они смотрят, как мы осуществляем охрану границы, проверяем на блокпостах. Стоит ли им ехать через посты с сокрытием, или делать какие-то тайники, или сделать обход по лесистой местности.

Все попытки нарушения границы можно условно разделить на два основных направления: нарушение границы самостоятельно, то есть люди сами себе прокладывают маршруты и идут через горы или через реку, или попытка другим способом обойти пограничные наряды или посты. Но подавляющее большинство людей использует услуги "переправщиков", которые помогают им обойти пограничные наряды. Эти люди знают местность, обещают мелкие места на Тисе и безопасные короткие маршруты без медведей в горах.

– Но "переправщики" очень часто обманывают людей, которые хотят незаконно пересечь границу, и не доводят дело до конца. То есть рассказывают красиво: "Ты будешь спокойно переходить, с пограничниками все вопросы решены, ничего не надо бояться". Но фактически они доводят в пограничье, дают направление и говорят: "Давай двигайся в ту сторону, там нет никого". При этом деньги они уже взяли. В большинстве случаев мы обнаруживаем таких людей и задерживаем. По сути они брошены на произвол судьбы, и деньги уже отдали. Сумма варьируется от тысячи до десяти тысяч долларов.

Тех, кто самостоятельно пытается пересечь границу, мы очень легко находим. Они идут не зная местности, им нужно сориентироваться, посмотреть на заградительный забор, зайти в магазин, купить какие-нибудь кусачки. А местные нас информируют о таких случаях, и мы задерживаем таких людей.

Этот участок очень опасный, неоднократно были случаи травмирования потенциальных нарушителей границы. Мы вместе с ГСЧС вели поиски в лесистой местности и неоднократно спасали им жизнь.

Один из последних случаев – трое мужчин, которые на расстоянии до 5 км до границы сообщили спасателям, что заблудились, нуждаются в помощи. Мы сформировали общую поисковую группу и через 8 часов поисков нашли этих граждан, а по сути – спасли им жизнь. Так как температура в горной местности снизилась до -15.

Когда такие люди понимают, что их намерение пересечь государственную границу не удалось, они рассказывают, кто им помогал, каким образом они добирались в контролируемый пограничный район, какие трудности у них были. Рассказывают, что боялись, что на каждом шагу за ними наблюдают.

Те нарушители, которые идут по горно-лесистой местности знают, что мы применяем беспилотную авиацию, вертолеты.

К тому же в лесах действительно есть дикие звери. Пограничники не только фиксировали следы, но и видели, например, медведей. Это очень опасно, но пограничные наряды вооружены. Потенциальные нарушители, особенно из центра и севера Украины, не всегда понимают, что такое горы. Что горы – это не просто возвышенность, а пройти 6 км по горам – это не то же, что пройти 6 км по равнине.

– Потенциальные нарушители выбирают разные маршруты: с Драгобрата, из Буковеля, из Ворохты, из глубоких тылов. Они по карте посмотрели, что двигаться 6-7 часов, а фактически получается, что двое суток. Они очень устают. Я преследовал двух нарушителей, и они не смогли добежать до линии государственной границы 10 метров. У них не хватило физических сил.

На каком-то этапе нарушители настолько обессилевают, что просто физически не могут подняться. К тому же многие из них идут неподготовленые – неподходящая обувь, неподходящая одежда. Уже на первых этапах такой человек намокает, ему не во что переодеться, негде это сделать. Теплое время года не менее опасное. Пограничники задержали мужчину из Донецкой области, который вообще не имел представления, что такое горы. Он отдал "переправщикам" 6 тысяч долларов. Рассказывал, что, когда они начали идти, он уже через 500 метров понял, что не сможет. Мужчина был в шлепанцах и шортах. "Переправщики" вели с собой еще двоих мужчин, а этого просто бросили. Он не имел представления, куда двигаться и как вернуться назад. К счастью, его нашли пограничники, а за те пару часов, которые мужчина пробыл сам в горах, понял – ему подарили жизнь.

– В какой-то момент этот мужчина слетел с обрыва и сломал ногу. Связь с ним была, ему повезло, он смог переслать свое местонахождение. Погода портилась, было пасмурно, мы задействовали БПЛА, но оператор не смог его обнаружить. Мы попросили его разжечь костер, и уже когда зафиксировали дым, смогли обнаружить этого мужчину. Но там, где он находился, была сложная местность, добраться было трудно. А когда вместе с ГСЧС нашли его, сносили на носилках 6 часов.

Трагический случай произошел в конце 2023 года. Мужчина с Днепропетровщины вроде бы и знал, как себя вести в горах, и вроде был подготовлен, но заблудился. Пограничники нашли его, когда он уже терял сознание, бредил. Его оперативно доставили в больницу, но, к сожалению, через 6 часов он скончался. Врачи диагностировали у него переохлаждение, отказали почки.

– Где-то месяц назад, когда сильно засыпало снегом, прямо возле границы нашли мужчину, который уже не мог двигаться, его замело снегом. Мужчине удалось сообщить о своем местонахождении, но когда мы его нашли, он делал фактически последние вздохи. Температура тела была около 32 градусов. Этот парень находился в 10 метрах от пограничного наряда. Шел снег, смеркалось, по следам найти было трудно, он видел пограничников, но просто физически не мог позвать на помощь. В конце концов его нашли, парень выжил.

Пограничники отмечают, что такие переходы крайне опасны. А "переправщикам", особенно когда они уже получили деньги, люди уже просто не интересны.

– Основная задача "переправщиков"– извлечь неправомерную выгоду. Начатое дело они могут не довести до конца. Они боятся ответственности, а за их действия предусмотрена уголовная ответственность.

Уголовная ответственность предусмотрена даже за то, что переправщик дает маршрут или подвозит. Те, кто пытается незаконно пересечь границу, несут административную ответственность. А те, кто любым способом дает советы, подвозит, дает приют, несут уголовную ответственность. Соответствующая статья 332 Уголовного кодекса Украины, предусматривает до 9 лет заключения. 90% "переправщиков" – мошенники, для них главное – обещаниями, уговорами заполучить деньги. Далее человек становится бесправным и безвольным, просто выполняет указания "переправщиков". А если на каком-то этапе чувствует, что не может дальше идти, его просто бросают в лесу.

– Весной, когда очень много лавин сходило, мы находили погибших в горной лесистой местности. Также были случаи, что людям, которых мы находили, врачи ампутировали конечности, потому что было сильное обморожение. На нашем счету немало спасенных жизней и на Тисе, но, к сожалению, бывают случаи, когда мы не смогли или не успели оказать помощь. На моих глазах человек ушел под воду. Мы пытались ему помочь: перед нами был заградительный забор – мы его разрезали, пытались ремнями вытащить. Мужчина при попытке незаконного пересечения границы через речку зацепился за корень возле берега, сильно нахлебался воды, его понесло течение. Через несколько дней его нашли ниже по течению. Другого мужчину удалось спасти – наш военнослужащий героически прыгнул в воду и вытащил его на берег.

Мы не видим, что под водой. А там течение – оно достаточно сильное, сбивает с ног, не каждый физически сможет перейти. Несколько дней назад парень пересек заградительный забор, ему помогли организаторы. Он попал в реку, и его понесло течение, метров 50. Он пытался выбраться на берег, перед ним – заградительный забор, он сильно порезал руки и ноги. Мы оперативно установили организаторов, которые помогли ему перейти забор, они были задержаны. Им объявлено о подозрении по ст. 332 УК.

А в мае 2024 года был задержан мужчина с картами Таро. Этот таролог был очень эмоциональный. Говорит: "Я себе три раза на картах раскладывал, карты говорили, что не перейду". Но все равно пошел. Карты не соврали, границу охраняем надежно.

Каждые сутки на участке ответственности Николая привлекают до 50 нарядов, в которых может быть от одного до пяти военнослужащих.

– Очень эффективны сегодня наряды, которые работают в гражданской форме одежды. Со стороны они выглядят как нарушители, ходят, расспрашивают. И им попадаются настоящие нарушители.

Пограничники пытаются организовать службу таким образом, чтобы до самой границы могло добраться как можно меньше людей. На въезде в приграничье всегда есть пограничный наряд, который проверяет документы, осматривает транспортные средства, интересуется целью въезда в приграничье. Такие наряды расположены в наиболее вероятных местах первоначального появления правонарушителей. Также там организовано взаимодействие с работниками магазинов, гостиниц, других сфер обслуживания. Обычно работники таких заведений информируют пограничников о людях, которые расспрашивают соответствующую информацию.

Все направлено на то, чтобы качественно защитить границу от нарушителей и от тех, кто на этом пытается нажиться. Не так страшны нарушители границы, как люди, которые пренебрегают их жизнью, здоровьем и пытаются нажиться.

– Сейчас мы все нужны нашему государству здесь, чтобы его защитить. Были у нас и случаи, когда мужчины незаконно возвращались в Украину. Сейчас немало молодежи приобщается к нашему отряду. С начала года только в отделе пограничной службы "Деловое" вызвалось проходить службу семеро мужчин. Сейчас каждый начальник подразделения, а у нас таких восемь, может познакомиться с человеком и призвать его, и такой человек будет гарантированно проходить службу в подразделении. А у службы по контракту, кстати, есть ряд дополнительных преимуществ. Присоединяясь к пограничникам, вы гарантированно получаете стабильное денежное и вещевое обеспечение, социальную и правовую защиту, возможность бесплатного обучения и получения специальности. Государственная пограничная служба Украины ценит и уважает каждого военнослужащего, заботится о личном составе и является социально ответственным учреждением.

С вакансиями, которые есть в Мукачевском пограничном отряде, и с условиями приема можно ознакомиться по телефонам: 066-02-02-662, 097-02-02-662 или обратиться по адресу: г. Мукачево, ул. Недецеи, 45.