Переход на зимнее время в Украине: зарегистрирована петиция о ветировании принятого закона

На сайте президента Украины зарегистрирована петиция, где его призывают не подписывать закон, принятый Верховной Радой об отмене перевода часов.

Видео дня

Об этом на своем Telegram-канале сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

Кто против отмены перевода часов? Вот петиция – давайте голосовать! Мы уже не раз с вами показывали, что петиция действует! Как всегда, у нас бывает: сначала голосуют, а потом разгребают последствия. Так и в этот раз", – отметил Гончаренко.

Как сообщал OBOZ.UA ранее с призывом ветировать соответственно закон к Зеленскому также обратилась Академия наук высшей школы. Там отметили, что решение было принято парламентом без глубоких экспертных выводов специалистов.