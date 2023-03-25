Переход на летнее время: в 'Укрзалізниці' напомнили, что будет с билетами на поезд

Каждый год в последнее воскресенье марта Украина переходит с зимнего на летнее время. В этом году стрелки часов в час вперед будут переведены в ночь с 25 на 26 марта.

Видео дня

В то же время пассажирам, купившим билеты на поезда на 25-26 марта, не стоит переживать: время в них указано уже с учетом летнего времени. Об этом сообщили в "Укрзалізниці".

"В это воскресенье вместе со всей страной переходим на летнее время: 26 марта в 03:00 по киевскому времени стрелки часов переводим на один час вперед — и мы сразу на час ближе к победе! Смартфоны и другие современные гаджеты переходят на новое время автоматически. Кнопочные телефоны и механические часы придется переводить вручную. И на всякий случай проконтролировать смартфоны", – напомнили в УЗ.

В то же время пассажирам, которые воспользуются услугами железной дороги 26 марта, не стоит переживать: указанные в билетах время отправления и прибытия поездов указаны с учетом перехода на летнее время.

"Время отправления и прибытия поездов в билетах 26 марта указывается уже с учетом перевода стрелок часов, ведь все изменения "Укрзалізниця" внесла и согласовала заранее", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее OBOZREVATEL напоминал, куда перевести стрелки часов при переходе на летнее время. Переход на летнее время означает, что стрелки часов переведут на час вперед. То есть в 3:00 ночи 26 марта сразу наступит четыре часа.

Большинство гаджетов, в том числе работающих на операционной системе Android и iOS будут показывать новое время автоматически. Это касается и ПК и ноутбуков – нужно лишь убедиться, что в настройках установлено киевское время. Смарт-часы и привязанные к смартфонам фитнес-браслеты также автоматически изменят время.