Переехали из другого района, чтобы быть в безопасности: новые подробности о маме и дочери, погибших в результате удара РФ по Днепру

Утром 28 апреля российские оккупанты, совершив ракетную атаку по Украине, убили 31-летнюю женщину с двухлетним ребенком в Днепре. Семья переехала в дом, куда попала вражеская ракета, из другого района города, чтобы быть в безопасности.

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Об этом в комментарии "Суспільному" рассказал родственник погибших Сергей. По его словам, в доме на момент атаки находились пять человек.

Женщина с ребенком, которых убила Россия, переехали в этот дом, потому что думали, что здесь будет безопаснее. К счастью, их отец уцелел. Еще двое сейчас находятся в реанимации.

"Позвонила медсестра. Сказали, что в ваш дом прилет. Тогда брат взял телефон: в наш дом прилет, Никуся и Оля погибли. […] В доме было пять человек. Брат с женой на этой койке спали. В той, что больше всего пострадала, – дочь с внучкой спали. А зять – в другой комнате, уцелел, его стенка защитила", – рассказал Сергей.

Стоит отметить, что сестра украинки, погибшей в Днепре в результате ракетного удара РФ, Татьяна Билаш рассказала о трагедии в своей семье. Девушка написала, что испытывает опустошение и неописуемую ненависть к россиянам. Она отметила, что во время российского теракта потеряла не только двоюродную сестру, но и двухлетнюю племянницу. Кроме того, родители погибшей женщины находятся в состоянии средней тяжести в больнице, а дом непригоден для жизни.

Кроме того, во время массированной ракетной атаки РФ по Украине 28 апреля российская ракета попала в жилую многоэтажку в Умани Черкасской области – там разрушен подъезд и вспыхнул пожар. Также прилет был по складским зданиям в городе. По состоянию на 12:10 28 апреля известно, что из-за действий страны-агрессора погибли 11 человек, многие пострадали.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на пятницу, 28 апреля, Россия устроила новую массированную ракетную атаку на Украину – воздушная тревога была объявлена во всех областях. Около 04:00 взрывы прогремели в Днепре, Кременчуге, Николаеве и Киеве, где работала ПВО.

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