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Блог | Перед контрнаступлением экспертам стоит немного помолчать
Прочитал несколько оптимистичных прогнозов по поводу будущего наступления. К идиотизму оптимистичны. Сто тысяч сюда, пятьдесят туда, здесь мы поставим конницу!
Читал и предательство. Тоже к идиотизму – айайай! Все пропало! Ничего нет! Проклятое мероприятие нас изменило! Ермак – русский шпион.
Позиции разные, можно сказать противоположные, но общее у них есть глупость, однобокость, необъективность.
Проблема возникает там, где от нее отмахиваются. Переоценка сил ведет к сокрушительному поражению. Недооценка убивает с такой же эффективностью.
М.Б. экспертам немного помолчать? Тошнит уже, честно говоря.
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