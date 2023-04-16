Прочитал несколько оптимистичных прогнозов по поводу будущего наступления. К идиотизму оптимистичны. Сто тысяч сюда, пятьдесят туда, здесь мы поставим конницу!

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Читал и предательство. Тоже к идиотизму – айайай! Все пропало! Ничего нет! Проклятое мероприятие нас изменило! Ермак – русский шпион.

Позиции разные, можно сказать противоположные, но общее у них есть глупость, однобокость, необъективность.

Проблема возникает там, где от нее отмахиваются. Переоценка сил ведет к сокрушительному поражению. Недооценка убивает с такой же эффективностью.

М.Б. экспертам немного помолчать? Тошнит уже, честно говоря.