Думаю, многие из вас во времена СССР застали напиток "пепси-кола", который весьма сильно отличался от всей газировки, что производилась в Союзе. Что интересно, пепси-кола не импортировалась, а производился прямо в СССР по лицензии компании "Пепсико". Долгое время я считал, что "Пепси" появилось в СССР только во времена перестройки, уже после 1985 года, когда начали массово появляться кооперативы и совместные предприятия, но как оказалось — этот напиток появился в Союзе аж в 1974 году — именно тогда в городе Новороссийске начала работать первая линия по производству "Пепси", а первым невольным "рекламным лицом" Пепси в СССР стал Хрущёв)

02. Начну сразу с интересного — с того, как советским "рекламным лицом" "Пепси" невольно стал сам Хрущёв. Летом 1959 года Никита Сергеич посетил Американскую национальную выставку, где вице-президент США Ричард Никсон возле стенда компании "Пепсико" угостил его пепси-колой. В последующие дни вот этот фотоснимок Хрущёва, осторожно отпивающео из стаканчика с надписью "Pepsi", облетели многие мировые издания:

03. Впрочем, в СССР пепси-кола не пришла ни в 1959-м, ни в 1960-е годы — договоренность о выпуске пепси-колы в СССР появилась уже в брежневские времена, причем сама договоренность была довольно экзотической — компания "Пепсико" стала в США дистрибьютором водки "Столичная" в обмен на право поставлять в СССР концентрат "Пепси". В 1974 году открылся первый завод в Новороссийске, на фото — Брежнев осматривает линию по производству пепси-колы:

04. Пепси-кола стала молниеносно популярной. Думаю, не в последнюю очередь тут сыграл этакий флёр "красивой западной жизни" (пьют колу, слушают джаз, катаются в кабриолетах), плюс сам вкус напитка был весьма необычным, не похожим на традиционные фруктовые лимонады. Ещё, по-моему, немалую роль в популярности пепси-колы сыграл сам логотип — красно-синие полуокружности ассоциировались с чем-то динамичным, современным, "наэлектризованным" и отлично сочетались со вкусом напитка — лично я до сих пор считаю логотип "Пепси" одним из лучших примеров графического дизайна тех лет, причем он неплохо смотрелся и в адаптированном варианте, с кириллицей.

Вот так выглядела этикетка советской пепси-колы. Срок годности, как и у других напитков, отмечался рисочками-просечками напротив нужного года и месяца в нижней части этикетки.

05. На рост продаж пепси-колы в СССР повлияла и Олимпиада 1980 года — советское правительство стремилось всячески показать зарубежным гостям, что в СССР живется не хуже, чем "там", для чего из Москвы вывезли всех бомжей и проституток, а также установили автоматы по продаже пепси-колы) Автоматы "Пепси" напоминали обычные советские автоматы по продаже газировки с сиропом, правда традиционных тех клавиш ("вода без газа", "вода с лимонным сиропом", "вода с апельсиновым сиропом") на этих автоматах не было.

Выглядели автоматы вот так, как на этом фото. Снимок не очень резкий, но можно предположить, что стакан пепси-колы стоил в автомате 20 копеек, что примерно соответствует магазинной стоимости напитка (33 копейки за бутылку 0,33 без учета стоимости посуды). Что было, в общем-то, довольно немало в сравнении с обычной газировкой с сиропом.

06. Кстати, во времена Олимпиады у пепси-колы были и конкуренты — например, напиток "Фанта", который, как известно, производит компания "Кока-кола" — снимок сделан как раз во времена Олимпиады, в 1980 году. А ещё обратите внимание на разливное устройство — оно практически ничем не отличается от современных автоматов по разливу напитков в кафе.

07. А вот так выглядели ларьки по продаже "Пепси" — да, в восьмидесятые годы пепси-кола часто продавалась как отдельный продукт в отдельных киосках, снимок сделан в Москве в 1983 году.

08. Ещё один фотоснимок фирменного ларька. Как можно заметить — ларьки "Пепси" имели единый корпоративный дизайн, который в те годы выглядел достаточно футуристично:

09. Цветная фотография киоска "Пепси":

10. В небольших городах отдельных фирменных киосков по продаже пепси-колы не существовало, а напиток просто завозили в сеть розничной продуктовой торговли, либо же продавали через небольшие киоски по продаже всякой продуктовой и хозяйственной мелочевки. Так, например, в городе Припять совершенно точно продавалась "Пепси" (я встречал в этом городе пустые бутылки из-под пепси-колы), но при этом фирменных ларьков не было.

В небольших городах "Пепси" считалась продуктом дефицитным и статусным — и, как и любой дефицитный продукт (вроде бананов), разметалась с прилавков достаточно быстро. Причем разбирали пепси-колу нередко целыми сумками (как на фото ниже), и это несмотря на довольно высокую стоимость — 45 копеек за бутылочку 0,33 (бутылка "советского" лимонада стоила в 2 раза дешевле).

Многие до сих пор считают, что пепси-кола из СССР была намного вкуснее современной. Как-то мы обсуждали эту тему с tranzewatte, и он вспоминал, что открытая бутылка "той" пепси пахла колой на всю комнату, а в современной пепси-коле почти не осталось "того" запаха и вкуса.

Думаю, отчасти такие впечатления сохранились по тому же принципу, что и воспоминания о вкусе советского мороженого, хотя в вопросе со вкусом пепси-колы доля правды есть — лично я недавно пил "Пепси" в минском "Бургер-кинге" — так вот разливная пепси-кола там действительно сильно "разбавленная" (много газировки и мало концентрата), почти без запаха. А с современным бутилированным вариантом я не сравнивал, так как редко покупаю газировку.

А вы пили "Пепси" в СССР? Что можете сказать про вкус, отличается от современной пепси-колы?

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