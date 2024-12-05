Паспортные сервисы за границей отказывают мужчинам, выехавшим из Украины до достижения 18 лет, в выдаче паспортов: что происходит

Оформление паспортов для мужчин, уехавших из Украины до достижения 18-летнего возраста, стало предметом сложностей. Загранпаспортные сервисы массово отказывают в приеме документов из-за отсутствия данных в Реестре призывников "Оберег".

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Это касается тех, кто выехал до 2022 года, в частности, на учебу, или после начала полномасштабного вторжения, и соответственно не успел стать физически на учет в ТЦК. Об этом сообщает издание "Судебно-юридическая газета".

Согласно украинскому законодательству, мужчины 18-25 лет должны быть на военном учете. Однако уехавшие из Украины до достижения 18 лет не имели физической возможности стать на учет в территориальных центрах комплектования (ТЦК).

Ситуация осложнилась после принятия правительственного постановления №932, которое должно было обеспечить автоматическую постановку на учет через электронную систему без необходимости физической явки в ТЦК. Однако механизм оказался несовершенным. Как сообщают в Комитете Верховной Рады по вопросам молодежи и спорта, отсутствие записей в Реестре "Оберег" официально объясняется "технической невозможностью" передачи сведений. Это стало основанием для отказа в паспортных сервисах.

"Это побуждает молодых граждан обращаться в иностранные государства для получения временных документов, поскольку у них нет возможности стать на военный учет и получить паспорт. И это при том, что они не подлежат мобилизации", - отметили в Комитете.

Таким образом, несмотря на принятие постановления о цифровизации процесса №932, до сих пор нерешен механизм механизма постановки на военный учет мужчин 18-20 лет, выехавших из Украины после начала полномасштабного вторжения и до достижения ими 18 лет, и не успевших вовремя стать на учет. .

Эти ребята не могут встать на военный учет без возвращения в Украину и явки в ТЦК, и, соответственно, лишены возможности оформления (в том числе вместо утраченного или похищенного), обмена паспорта гражданина Украины и загранпаспорта.

Заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко заявила, что команда Минобороны работает над усовершенствованием цифрового учета. Уже сейчас 89% записей о призывниках загружены в Реестр Оберег, однако вопрос взаимодействия между системами остается открытым.

"79 тысяч украинцев привязаны к необходимости встать на учет и ждут паспорта в иностранных странах, по данным ГТС. Из этого числа те лица, которые нуждались в постановке на учет, это 5 тысяч человек, были поставлены на учет, им была разблокирована эта услуга", - отметила она.

Вероятно, как пишет издание, предлагается ввести механизм дистанционной уплаты штрафов для нарушивших правила военного учета. По словам Черногоренко, в случае принятия соответствующего закона украинцы смогут погашать штрафы через приложение "Резерв+" и после этого получать паспорта.

Пока проблема остается нерешенной. Мужчины, уехавшие из Украины до достижения 18 лет, могут быть признаны нарушителями военного учета, что лишает их права на оформление паспортов.

Комитет по молодежи и спорту рекомендовал правительству обеспечить немедленное выполнение постановления №932, усовершенствовать информационное взаимодействие между базами данных и разработать алгоритм дистанционной постановки на учет.

Ранее сообщалось, что в Генеральном штабе ВСУ не рассматривается снижение мобилизационного возраста в Украине, подобных инициатив в ведомстве не проявлялось. В свою очередь, готовятся мотивационные контракты для граждан 18-25 лет.

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