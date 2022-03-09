Паспорт РФ и минус долг по коммуналке: в Бердянске журналистов заставляли транслировать пропаганду оккупантов

Жители оккупированного Бердянска Запорожской области, которые ограничены в средствах внешней связи, вынуждены слушать пропаганду по радиоточкам. Оккупанты держат дикторов буквально под дулом, чтобы те вещали о прелестях "русского мира".

Об этом рассказал глава Запорожской ОГА Александр Старух в комментарии "Украинской правде". В Бердянске пропаганда обещает местным жителям "обнуление" коммуналки, а в Мелитополе – начало посевной (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Также радиоведущие вынуждены сообщать слушателям эфира о перспективах получения российского паспорта. "Обновить" гражданство можно всего за два дня, все получатели удостоверения личности страны-агрессора получают право не платить за коммунальные услуги, полученные при украинской власти.

Видео дня

В то же время российские войска пришли в студию кабельной телетрансляции с требованием запустить федеральные телеканалы, известные своей лояльностью к Кремлю и полным искажением фактов. Весь персонал, включая журналистов, отказался от требований оккупантов и уволился.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что украинский гарант Владимир Зеленский назвал единственный способ прекратить войну в нашей стране и указал, на какие компромиссы ради мира готов идти.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале obozrevatel. Не ведитесь на фейки!