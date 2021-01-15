Бережнов пояснил, зачем нужны COVID-паспорта

В Украине необходимо внедрять паспорт прививок, в том числе, от коронавируса на случай возникновения чрезвычайных ситуаций.

Такое мнение в блиц-интервью OBOZREVATEL высказал бывший главный санитарный врач Украины Сергей Бережнов. "Он [иммунный паспорт] нужен не только для пересечения границ", – подчеркнул медик.

Он заметил, что данные обо всех сделанных человеку прививках должны быть зафиксированы в его амбулаторной карте. "Но человек не будет постоянно носить с собой амбулаторную карту, отдельный документ все же нужен".

Как пояснил Бережнов, в случае массовых эпидемий паспорт, в котором будут указаны все сделанные прививки, их сроки и реакции на них, может оказаться крайне необходимым для принятия решения в ситуации массовой иммунизации.

"Чтобы понимать, был ли человек привит, болел ли он этой болезнью, прививать его во вторую очередь или сразу", – рассказал он.

Бережнов также подчеркнул, что, по его мнению, прививки от коронавируса должны быть обязательными. Он заявил, что государство должно проводить твердую политику, а граждане – сознательно подходить к вопросу.

Как писал OBOZREVATEL, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина закупит миллионы доз вакцины от коронавируса. Таким образом, уже в текущем году смогут привиться все желающие.