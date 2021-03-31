На Киевщине от коронавируса скончались жена с мужем, они воспитывали 13 детей: подробности трагедии

В Александровской больнице Киева 29 марта от осложнений, вызванных коронавирусом, умерла многодетная мама из Василькова Диана Родикова. Неделю назад от этой же болезни скончался ее муж, переселенец с Донбасса Владимир.

Помимо пятерых родных детей, у пары было еще восемь приемных, с которыми они жили в доме семейного типа. Опеку над братьями и сестрами решила взять старшая дочь Александра вместе со своим супругом.

Подробнее об этой трагедии читайте в материале OBOZREVATEL.

"Снял маску и задохнулся"

Глава семейства Владимир скончался от COVID-19 в Васильковской детской инфекционной больнице (тут сейчас развернут госпиталь) 20 марта. До своего 45-летия он не дожил всего месяц. На десятый день после этого умерла и его жена Диана. Но женщина до последнего мгновения так и не узнала о смерти мужа, врачи и близкие боялись сообщить ей об этом.

"Первой заболела мама. Где-то 1-го или 2-го марта она почувствовала себя плохо. Появилась слабость, кашель, поднялась температура. Через три дня точно такие же симптомы появились и у папы. Они обратились к семейному врачу, сдали тест на коронавирус и получили положительные результаты. Врач сказала, что пока сатурация не упадет до 80% их никто не госпитализирует, мол, таковы новые правила. Когда у папы содержание кислорода в крови упало до 79-80%, скорая срочно увезла его в больницу", – говорит OBOZREVATEL их старшая дочь Александра.

Диана так и не узнала о смерти мужа Владимира Facebook Владимира Родикова

Владимир три дня лежал в обычной палате, а затем его перевели в реанимацию. Спустя три дня туда же попала Диана. Женщина на первых этапах легче переносила инфекцию, тогда как супруг болел тяжело и мучительно.

"Врачи говорили, что папа все время с ними ругался. Ему было тяжело дышать в маске. Их обоих подключили к ИВЛ, доктора переворачивали их на живот, на бока, чтобы они могли дышать. Папа нервничал, ему не хватало кислорода. 20 марта ему было плохо, ровно в 9 часов вечера он снял с себя маску, но надеть ее обратно не успел, задохнулся. Врачи полчаса пытались его откачать, но не смогли. Папа умер", – говорит Александра.

Старшая дочка Александра год назад вышла замуж Facebook Владимира Родикова

Врачи боролись за Диану, но спасти не смогли

Дочь боялась сказать маме о том, что папа умер, учитывая ее состояние. Диана продолжала бороться за свою жизнь, слушала врачей и выполняла все, что они ей говорили. Но женщине постоянно не хватало кислорода.

Ее решили перевезти в Александровскую больницу в Киеве, но и этот процесс был очень мучительным. Когда женщину переключали с одного больничного аппарата на другой в реанимобиле, у нее остановилось сердце.

"Мне позвонил врач и сказал: "Молись, мы не можем запустить сердце". Сашенька сидела под дверями реанимации, я не стала ей говорить об этом. Сердце врачи все-таки запустили и 24 марта Диану довезли до Киева. В Александровской к нам вышел доктор и спросил: "Как вы вообще умудрились ее сюда довезти?" У Дианы сатурация была 30, давление 80 на 40. Она была без сознания", – вспоминает крестная и друг семьи, капеллан Бася Володарская.

Диана и Владимир осенью отметили серебряную свадьбу Facebook Владимира Родикова

Всю ночь врачи боролись за жизнь Дианы. Они подняли ей сатурацию до 90%, давление было 111. Ее ввели в медикаментозную кому, потом поставили в трахею трубку. Фактически, она сама не дышала, за нее это делал аппарат. Потом у женщины стали отказывать почки.

"28 марта меня вызвал врач и сказал, что он дает 95%, что Диана скоро умрет. Он мне так и сказал: "Думаю, что я вам сегодня позвоню. Может это будет 20 часов, может полночь". Я ушла очень расстроенная, плакала. Еще в час ночи мы говорили с врачом, он сказал, что сатурация упала до 80%, давление 80 на 40", – рассказывает Бася.

Диана умерла в 6:20 утра 29 марта. На десятый день Володя забрал ее с собой на небеса, говорят друзья семьи...

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Старшая дочь заменит детям родителей

Пока родители лежали в больнице, 11 несовершеннолетних сыновей и дочерей социальные службы поселили в центр для детей, оставшихся без опеки. Они уже знали, что их папа умер, но очень надеялись, что мама поправится.

Одна из дочек узнала о том, что мама тяжело болеет. Об этом в Facebook написал кто-то из знакомых женщины. Позже детям сообщили о смерти мамы.

Старший сын Богдан (справа) уже отслужил в армии Facebook Владимира Родикова

"Когда мы приехали в центр, они уже были в слезах, они все знали. Они спрашивали, что же теперь будет с ними. Спрашивали Сашу, возьмет ли она их с собой. Старшая дочь Александра, ей всего 21 год, она уже замужем. Ее муж сказал, что они обязательно должны взять опеку над всеми детьми и заменить им маму и папу. Хотя социальные службы собирались отдать им только троих, родных детей. Теперь очень важно поскорее оформить все документы, чтобы забрать их домой", – говорит OBOZREVATEL Бася.

Также семья нуждается в собственном жилье. Дом в селе Липовый Скиток Васильковского района предоставлен им властями, он коммунальный. Ранее семья жила в Макеевке (Донецкая область), там у них был собственный дом.

Дети надеялись, что мама поправится Facebook Владимира Родикова

Но Родиковы были вынуждены покинуть дом, когда началась война. Владимир усадил всех в микроавтобус и окольными путями вывез родных в Киев. Сама семья имела проукраинскую позицию. Они не скрывали, что отправляли помощь сперва на Майдан, а потом на фронт. Через некоторые время оккупанты сожгли их дом.

Сначала семье помогли с жильем, позволили жить в большом доме в Гатном под Киевом. Но через некоторое время пришел владелец и попросил многодетных родителей покинуть жилище. Так они оказались в Васильковском районе.

Теперь детям нужна помощь Facebook Владимира Родикова

В ближайшее время будет открыт счет и под покровительством ПЦУ детям начнут собирать деньги для покупки собственного жилья, чтобы уже никто не мог их выгнать оттуда.

Пока Александре нужна помощь, чтобы начать жизнь заново, теперь уже в статусе мамы многодетной семьи. А Диана и Володя будут наблюдать за ними с небес.

Все желающие могут отправить семье помощь на карту: 4149 4993 4729 7622; Слюсаренко Александра Владимировна.