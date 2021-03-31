На Київщині від коронавірусу померли дружина з чоловіком, вони виховували 13 дітей: подробиці трагедії

В Олександрівській лікарні Києва 29 березня від ускладнень, викликаних коронавірусом, померла багатодітна мама з Василькова Діана Родікова. Тиждень тому від цієї ж хвороби помер її чоловік, переселенець із Донбасу Володимир.

Крім п'ятьох рідних дітей, у пари було ще вісім прийомних, із якими вони жили в будинку сімейного типу. Опіку над братами і сестрами вирішила взяти старша дочка Олександра разом зі своїм чоловіком.

Детальніше про цю трагедію читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

"Зняв маску і задихнувся"

Глава сімейства Володимир помер від COVID-19 у Васильківській дитячій інфекційній лікарні (тут зараз розгорнуто госпіталь) 20 березня. До свого 45-річчя він не дожив усього місяць. На дев'ятий день після цього померла і його дружина Діана. Але жінка до останньої миті так і не дізналася про смерть чоловіка, лікарі та близькі боялися повідомити їй про це.

"Першою захворіла мама. Десь 1-го або 2-го березня вона почувалася погано. З'явилася слабкість, кашель, підвищилась температура. Через три дні такі самі симптоми з'явилися й у тата. Вони звернулися до сімейного лікаря, здали тест на коронавірус і отримали позитивні результати. Лікарка сказала, що поки сатурація не впаде до 80%, їх ніхто не госпіталізує, мовляв, такі нові правила. Коли в тата вміст кисню в крові впав до 79-80%, швидка терміново відвезла його в лікарню", – говорить OBOZREVATEL їхня старша дочка Олександра.

Діана так і не дізналася про смерть чоловіка Володимира Facebook Володимира Родікова

Володимир три дні лежав у звичайній палаті, а потім його перевели в реанімацію. Через три дні туди ж потрапила Діана. Жінка на перших етапах легше переносила інфекцію, тоді як чоловік хворів важко і болісно.

"Лікарі говорили, що тато весь час із ними лаявся. Йому було важко дихати в масці. Їх обох під'єднали до ШВЛ, лікарі перевертали їх на живіт, на боки, щоб вони могли дихати. Папа нервувався, йому не вистачало кисню. 20 березня йому було погано, рівно о 9 годині вечора він зняв із себе маску, але надіти її назад не встиг, задихнувся. Лікарі пів години намагалися його відкачати, але не змогли. Тато помер", – каже Олександра.

Старша дочка Олександра рік тому вийшла заміж Facebook Володимира Родікова

Лікарі боролися за Діану, але врятувати не змогли

Дочка боялася сказати мамі про те, що тато помер, враховуючи її стан. Діана продовжувала боротися за своє життя, слухала лікарів і виконувала все, що вони їй говорили. Але жінці постійно не вистачало кисню.

Її вирішили перевезти в Олександрівську лікарню в Києві, але і цей процес був дуже болісним. Коли жінку під'єднували з одного лікарняного апарату на інший у реанімобілі, у неї зупинилося серце.

"Мені зателефонував лікар і сказав: "Молися, ми не можемо запустити серце". Сашенька сиділа під дверима реанімації, я не стала їй говорити про це. Серце лікарі все-таки запустили і 24 березня Діану довезли до Києва. В Олександрівській до нас вийшов лікар і запитав: "Як ви взагалі примудрилися її сюди довезти?" У Діани сатурація була 30, тиск 80 на 40. Вона була непритомна", – згадує хрещена і друг сім'ї, капелан Бася Володарська.

Діана і Володимир восени відзначили срібне весілля Facebook Володимира Родікова

Всю ніч лікарі боролися за життя Діани. Вони підняли їй сатурацію до 90%, тиск був 111. Її ввели в медикаментозну кому, потім поставили в трахею трубку. Фактично вона сама не дихала, за неї це робив апарат. Потім у жінки стали відмовляти нирки.

"28 березня мене викликав лікар і сказав, що він дає 95%, що Діана скоро помре. Він мені так і сказав: "Думаю, що я вам сьогодні подзвоню. Може, це буде 20 година, може, опівночі". Я пішла дуже засмучена, плакала. Ще о першій годині ночі ми говорили з лікарем, він сказав, що сатурація впала до 80%, тиск 80 на 40", – розповідає Бася.

Діана померла о 6:20 ранку 29 березня. На дев'ятий день Володя забрав її з собою на небеса, кажуть друзі сім'ї...

Діана пережила чоловіка всього на кілька днів Facebook Володимира Родікова

Старша дочка замінить дітям батьків

Поки батьки лежали в лікарні, 11 неповнолітніх синів і дочок соціальні служби поселили в центр для дітей, які залишилися без опіки. Вони вже знали, що їхній тато помер, але дуже сподівалися, що мама видужає.

Одна з дочок дізналася про те, що мама тяжко хворіє. Про це в Facebook написав хтось зі знайомих жінки. Пізніше дітям повідомили про смерть мами.

Старший син Богдан (праворуч) уже відслужив в армії Facebook Володимира Родікова

"Коли ми приїхали в центр, вони вже були в сльозах, вони все знали. Вони питали, що ж тепер буде з ними. Питали Сашу, чи візьме вона їх із собою. Старша дочка Олександра, їй усього 21 рік, вона вже заміжня. Її чоловік сказав, що вони обов'язково повинні взяти опіку над усіма дітьми й замінити їм маму й тата. Хоча соціальні служби збиралися віддати їм тільки трьох, рідних дітей. Тепер дуже важливо якнайшвидше оформити всі документи, щоб забрати їх додому", – говорить OBOZREVATEL Бася.

Також сім'я потребує власного житла. Будинок у селі Липовий Скиток Васильківського району надано їм владою, він комунальний. Раніше сім'я жила в Макіївці (Донецька область), там у них був власний будинок.

Діти сподівалися, що мама видужає Facebook Володимира Родікова

Але Родікови були змушені покинути будинок, коли почалася війна. Володимир посадив усіх у мікроавтобус і манівцями вивіз рідних до Києва. Сама сім'я мала проукраїнську позицію. Вони не приховували, що відправляли допомогу спершу на Майдан, а потім на фронт. Через деякий час окупанти спалили їхній будинок.

Спочатку родині допомогли з житлом, дозволили жити у великому будинку в Гатному під Києвом. Але через деякий час прийшов власник і попросив багатодітних батьків покинути житло. Так вони опинилися в Васильківському районі.

Тепер дітям потрібна допомога Facebook Володимира Родікова

Найближчим часом буде відкрито рахунок і під заступництвом ПЦУ дітям почнуть збирати гроші для придбання власного житла, щоб уже ніхто не міг їх вигнати звідти.

Поки Олександрі потрібна допомога, щоб почати життя заново, тепер уже в статусі мами багатодітній сім'ї. А Діана і Володя спостерігатимуть за ними з небес.

Усі охочі можуть переказати сім'ї допомогу на картку: 4149 4993 4729 7622; Слюсаренко Олександра Володимирівна.