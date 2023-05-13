Ждет конфискацию: на Волыни обнаружили земли стоимостью более 2 млн грн, принадлежащих россиянам

В Волынской области обнаружены земельные участки, стоимостью более 2 млн грн, которые являются собственностью граждан Российской Федерации. Правоохранительные органы намерены конфисковать их через суд.

Видео дня

Об этом сообщили в Волынской областной прокуратуре. Земельные участки были получены россиянами по наследству.

По данным источника, четверо граждан России получили в наследство 17 земельных участков площадью 12,3 гектара в сельскохозяйственном районе Владимирского района Волынской области на сумму более 2 миллионов гривен.

Согласно украинскому законодательству, эти участки должны были быть отчуждены в течение года, но этого не произошло.

"Такие действия являются основанием для принудительного прекращения права собственности на земельные участки путем их конфискации", – говорится в сообщении.

В результате этого, прокуроры решили подать иски в суд для конфискации земельных участков и передачи их в собственность Украины.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Украине по состоянию на 24 февраля были зафиксированы 17 488 действующих компаний, среди собственников, учредителей или конечных бенефициаров которых есть хотя бы один гражданин/резидент России. В частности, речь идет о ООО "Брокард-Украина", туроператоре TUI, производителе чая Greenfield и кофе Jardin и других. Согласно последним заявлениям, в частности, президента Украины Владимира Зеленского, такие предприятия уже в скором времени будут национализированы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!