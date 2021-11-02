Ожидаем мощных сигналов со стороны правоохранителей относительно реагирования на агрессию против журналистов – НСЖУ

Министерство внутренних дел, Национальная полиция должны обеспечить мгновенное реагирование правоохранителей на все факты препятствования деятельности журналистов, которые становятся им известными. За последние несколько лет в соответствующем вопросе присутствует положительная тенденция, однако эта профессия в нашей стране продолжает оставаться опасной.

Об этом шла речь во время организованных Национальным союзом журналистов Украины Общественных слушаний по вопросам защиты прав журналистов, борьбы с безнаказанностью и физической агрессией в отношении работников СМИ, сообщил в Facebook глава НСЖУ Сергей Томиленко. По его словам, первый заместитель руководителя главного следственного управления Национальной полиции Украины Сергей Пантелеев сообщил, что в этом году по сравнению с прошлым годом количество преступлений против журналистов уменьшилось на 20%.

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"Вместо этого на 50% увеличилось количество сообщений о подозрении фигурантам этих преступлений. За 9 месяцев органы досудебного расследования начали производство по 160 уголовным проступкам, тогда как в прошлом году за соответствующий период – по 214 проступкам", – отметил Пантелеев.

Со своей стороны, заместитель министра внутренних дел Украины Мэри Акопян напомнила о положительных примерах привлечения к ответственности нападающих на журналистов.

"В частности, объявлено о подозрении трем лицам в уголовном производстве по нападению на журналистов "Радио Свобода" в офисе "Укрэксимбанка". В качестве меры пресечения суд избрал для работников банка ночной домашний арест и личное обязательство. Кроме того, сообщено о подозрении и установлена мера пресечения в виде ночного домашнего ареста руководителю ресторана, где 4 октября было совершено нападение на журналистов "Думской ТВ", – сообщила заместитель министра.

Несмотря на положительные сдвиги, на слушаниях отметили, что за 10 месяцев текущего года на подконтрольной украинскому правительству территории произошло 59 инцидентов с применением силы к журналистам во время выполнения ими профессиональной деятельности, фактически каждые 5 дней фиксируется избиение журналистов, сожжение их автомобилей, повреждение аппаратуры и тому подобное.

В связи с этим журналистское сообщество Украины ожидает мощных сигналов со стороны правоохранительных органов относительно реагирования на агрессию против журналистов.

"В частности, должно быть раскрыто убийство черкасского журналиста Вадима Комарова, резонансное избиение журналистов в городе Днепр в июле этого года, другие случаи нападений на представителей журналистской профессии", – отметили в НСЖУ.

"Результатом должна стать неотвратимость наказания в каждом случае совершения преступлений против представителей журналистской профессии. Только такая неотвратимость остановит новые атаки против медиаспециалистов", – подчеркнул Томиленко.