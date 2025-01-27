Отца-военного назвали 'контуженым', а его дочь обижают: под Киевом в лицее разразился громкий скандал

В Киевской области в лицее №1 города Вишневое разразился скандал. Там коллектив учебного заведения пытался выжить неугодную учительницу младших классов, супругу военного, который с начала полномасштабного вторжения защищает Украину на передовой. В ход пошли даже такие методы, как давление на дочерей, которые учатся в этом же лицее.

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Сначала рекомендовали на должность директора школы

Старший лейтенант, десантник десантно-штурмовой бригады Алексей Шуляк перед новым годом вышел на ротацию с Покровского направления, где он со своими товарищами четыре месяца держал оборону. До этого был Бахмут и другие горячие точки на востоке нашей страны.

Но сейчас ему приходится еще и защищать свою семью от того, что происходит в коллективе лицея №1 города Вишневое под Киевом.

Алексей как офицер, по-военному, четко рассказывает о том, что приходится переживать его двум дочерям и жене – учительнице младших классов Виктории Шуляк.

Виктория четыре года назад пришла работать в эту школу. И сначала все у нее на новом месте складывалось хорошо. Она не просто учила детей, а буквально жила своей профессией. На страничке в Fаcebook учительница постоянно делится своими новыми идеями – как заинтересовать детей, как через игру дать им хорошие знания.

Она активно участвует в различных мероприятиях, тренингах для учителей, повышает свою квалификацию, развивается.

"Она так много сделала за четыре года работы, чего многие и за 20-30 лет не смогли сделать. Она учитель-методист, учитель высшей категории, сертифицированный учитель. Виктория подняла рейтинг этой школе. Она выступает как спикер на образовательных платформах Министерства образования, проводит лекции в регионах. И, честно говоря, она немного расшевелила этот коллектив, показала им, как надо работать. Но, видимо, не всем это понравилось", – рассказывает супруг учительницы.

Алексей вспоминает, что примерно через год ее вызвал к себе директор лицея Владимир Плахотнюк. И сказал, что хочет рекомендовать ее на должность директора одной из школ по соседству. К нему обратились из отдела образования города с тем, что ищут перспективного педагога на эту должность.

"Виктория отказалась, она сказала, что не видит себя в должности директора, потому что это административная работа, а она хочет учить детей, а не заниматься администрированием. И она тогда добавила: "Вот завучем я бы пошла". Вероятно, ее слова дошли до других сотрудников школы и кто-то посчитал ее конкурентом. Я не могу этого утверждать, но с тех пор у старшей дочери Марии, которая учится в 9-м классе, начались проблемы", – рассказывает Алексей Шуляк.

Отец указал на ошибку учителя

В январе прошлого года Алексей приехал в положенный ему отпуск с фронта. И дочка ему рассказала, что ей учительница математики незаслуженно поставила 8 баллов. По словам Алексея, учительница вызвала дочь рассказать одну тему по математике. Хотя дети говорили, что эту тему им еще не давали.

А поскольку девочка занимается с репетитором, то она была уже знакома с этой темой и смогла ответить на вопрос. И педагог поставила 8 баллов.

Отец тогда зашел к директору школы и попросил, чтобы кто-то из администрации присутствовал при его разговоре с учительницей, дабы потом не было инсинуаций. Пошла завуч Валентина Климанская.

Беседа длилась часа полтора, никаких повышенных тонов не было, отец и педагоги еще и шутили. В результате учительница признала ошибку, что действительно не посмотрела в журнал и не убедилась в том, что эту тему детям еще не давала. На что отец заметил, что в таком случае его дочь все-таки тему знала и при таких обстоятельствах за дополнительные знания, наверное, заслужила более высокий балл.

На этом разошлись, но, видимо, администрации не понравилось, что отец пришел и разобрался в ситуации, указал на ошибку. Алексей говорит, что после этого директор лицея кардинально поменял свое отношение к Виктории.

На следующий день после беседы классная руководительница старшей дочери сказала, что "в школу приходят родители неадекватные, из 90-х годов, качают права, запугивают – ну они же все там, на фронте, контуженые".

"Этот преподаватель не присутствовала при нашем разговоре, но по школе уже пошла такая информация. Меня это задело, но я не стал выяснять, просто все это для себя отметил", – говорит военный.

Старшей дочери продолжали ставить более низкие оценки, за контрольные она получала 6-7 баллов, хотя те же тесты она проходила под руководством репетитора и у нее получалась работа на 11 баллов.

Обзывали и лезли в вещи ребенка

А в этом учебном году младшая дочь Даша перешла в 5-й класс. Девочка младшую школу оканчивала у другой учительницы, а мама Виктория в это время вела параллельный класс.

Дело в том, что у младшей дочери серьезное заболевание – девочка страдает сахарным диабетом и зависит от инсулина. Уже в 4-м классе дети начали ее за это травить.

"Они ей говорили: "Не садись с нами, у тебя диабет, он заразный". А ее классный руководитель младших классов вместо того, чтобы провести беседу со школьниками, объяснить им, показать картинки, напротив, сказала как-то, что диабет возникает потому, что человек много пьет кока-колы. В результате дети тоже стали это повторять", – вспоминает Алексей.

Поэтому, когда младшая дочь переходила в 5-й класс, Виктория попросила директора перевести дочь в параллельный класс, где ранее до 4-го класса преподавала она. Все дети там были знакомые, они приходили в гости к Шулякам на день рождения младшей дочки, общались.

Но с 5-го класса все изменилось. В коллективе проявились две девочки София и Марина, которые буквально травили своих одноклассников. Доставалось от них даже мальчикам.

Девочки взялись и за младшую дочь военного – они всячески ее обзывали и унижали. Однажды в раздевалке они пристали к Даше, обзывали ее стукачкой, тупой. А когда после физкультуры она вернулась в раздевалку, то обнаружила в своей обуви кучу смятых бумажек. Кто-то открыл ее портфель, накидал и туда бумажек и вытащил ее глюкометр для измерения сахара в крови, который девочка обязательно носит с собой, а также открыл коробочку с индикаторными полосками и рассыпал их.

А в октябре на уроке физкультуры учитель не отпустил Дашу в раздевалку, чтобы она измерила уровень сахара, хотя он знал о ее проблеме. В результате после урока медсестра школы зафиксировала уровень глюкозы 30 (при норме 5-6 у взрослого человека, это очень много).

Виктория написала заявление директору с просьбой разобраться в ситуации и сообщить ей о принятых мерах. Была беседа у директора, но официального ответа Виктория так и не получила, преподаватель физкультуры сейчас в школе не работает.

"Ты такая умная, будешь мне законом тыкать"

А потом произошла история, которая побудила отца пойти в полицию и уже написать заявление о буллинге.

В тот день в январе на уроке была учительница на замене. Младшую дочь снова обижали одноклассницы, называли тупой, изгоем. Учительница сделала замечание и сказала девочке пересесть.

"На что дочь ответила, что учитель видит только ее, а других, кто плохо себя ведет, не замечает. Учительница ответила: "Будешь рассказывать это своей маме, со мной ты не имеешь право так разговаривать". Тогда дочка сказала, что ее право защищено законом. "Ты такая умная, будешь мне еще тут законом тыкать", – рассказывает Алексей.

Девочка расплакалась, тогда учительница выгнала ее из класса, мол, срываешь урок. Девочка пошла в туалет, закрылась там и продолжала плакать. Позже в туалет забежала одна из обидчиц София, колотила в двери, выключала свет, обзывала: "Ты стукачка, ты уйдешь из этой школы вместе со своей мамой!" – кричала обидчица.

Из-за стресса у девочки вновь повысился уровень сахара в крови до 31.

С утра отец пострадавшей девочки приехал в полицию и написал заявление, чтобы проверили факты буллинга его ребенка. Затем отправился к директору. Тот как раз вызвал к себе Викторию, разговаривал с ней минут 40, учительница уже плакала.

"Я подождал, потом зашел и сказал и о том, что меня тут назвали контуженым и неадекватным, директор только ответил, что может принести извинения за это. Я извинения принял, но сказал, что буду защищать своего ребенка всеми законными способами, а за то, что происходит в школе, все-таки несет ответственность директор. Это как в армии – за все, что происходит в подразделении, отвечает командир", – говорит военный.

Потом была комиссия, куда пришли представители полиции, социальной службы, управления образования, учителя. Там показали видео, на котором видно, как заплаканная Даша идет в туалет, а потом туда несколько раз на 5-7 секунд забегает София. В результате комиссия проголосовала, что никакого буллинга не было.

После этого Виктория с Алексеем пошли на родительское собрание в свой класс. И там выяснилось, что эти две девочки буллят и других учениц класса.

Одна мама рассказала, что ее дочь вернулась домой и стала нервно искать адреса спортивных магазинов в интернете. Выяснилось, что эти девочки смеялись над ней из-за того, что у нее не такая спортивная форма и не брендовые кроссовки. Они с подругами окружили ее дочь, выворачивали этикетки на одежде и обсуждали, что она носит не такую одежду.

Мама, которая с дочкой приехала из Харькова и является ВПЛ, рассказала, что ее дочь они тоже окружили, а София с Мариной ей сказали, что она тут никто, и чтобы она немного "попустилась". Еще одна мама поведала, что ее дочь эти же девочки таскали за волосы и толкали на ступеньках.

Эти две девочки фактически держат в страхе класс, даже мальчиков. И многие предпочитают с ними дружить ради того, чтобы они их не трогали.

"Я не думаю, что София сама придумала фразу о том, что "ты уйдешь из школы вместе со своей мамой". У Софии мама работает в столовой школы, и, возможно, девочка слышала разговоры взрослых. Они решили выдавить неудобного сотрудника и стали оказывать давление и на наших детей, на нашу больную дочь. Я не собираюсь оставлять все это просто так", – говорит Алексей.

В школе эта история еще не закончилась. Буквально в пятницу, 24 января, под видом педсовета устроили небольшое судилище в духе советских времен. Разбирали поведение учительницы Виктории Шуляк, каждый из присутствующих педагогов брал микрофон и высказывал свое мнение в адрес Виктории Александровны. Возмущение у учителей вызвало и то, что Алексей придал огласке то, что происходит в лицее, написал об этом на страничке ГО "Батьки SOS". Это очень возмутило завучей, директора и учителей.

В конце с речью выступил директор. Теперь, в отличие от того, что он говорил еще три года назад, приводя в пример всем Викторию Александровну, Владимир Григорьевич обвинил ее в том, что она за эти годы ничего не сделала для школы.

Лицей отказался комментировать

Мы связались с лицеем, попросили их высказать свою точку зрения. Сначала нам ответила завуч Валентина Климанская, сослалась на то, что она якобы находится на уроке, и попросила перезвонить через полтора часа.

А потом уже ответил директор. Правда, представляться он не захотел, заявил, что никакой комментарий мы не получим. Потому что, по его мнению, расследование буллинга должно проходить конфиденциально. И любые наши просьбы все-таки хоть как-то высказать свое отношение вызывали у него раздражение.

Мы отправили официальный запрос в управление образования городского совета Вишневого и ждем от них ответа.