Отца потеряли троих детей: на фронте погиб пограничник, который в первые дни вторжения РФ защищал подступы к Киеву. Фото

В ожесточенном бою с российским агрессором погиб 31-летний воин, пограничник Александр Ермоленко с позывным "Водолей". Житель Сумщины в начале полномасштабной войны защищал от врага подступы к Киеву, позже на фронте командовал группой реагирования.

Видео дня

У защитника, награжденного орденом "За мужество", остались жена и трое несовершеннолетних детей. О горькой потере известил Глуховский городской совет в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Александр Павлович Ермоленко родился 15.02.1992 года в Глухове Сумской области. Он был выпускником Национальной академии сухопутных войск имени Гетьмана Петра Сагайдачного, службу нес в Государственной пограничной службе. В свое время преподавал артиллерийское дело для тех, кто повышал квалификацию.

Его знают как опытного кадрового военного, обладающего всеми современными знаниями и умениями. Старший лейтенант Ермоленко планировал свою будущую карьеру, поэтому поступил в магистратуру Национального аэрокосмического университета им. М.Е. Жуковского "Харьковский авиационный институт".

"Целенаправленный, умный, ответственный, общительный – таким его характеризовали побратимы. В Глухове у него осталось много друзей, знакомых по обучению в ОШ №4, высшему профессиональному училищу и ППК ГНПУ. Александр занимался биатлоном и кикбоксингом, выступал на соревнованиях разного уровня, поэтому его знает спортивное сообщество Украины", – говорится в сообщении.

На защиту Украины воин стал с первых дней полномасштабного российского вторжения. Сначала с побратимами из Житомирского пограничного отряда защищали подступы к Киеву. За проявленные смелость и героизм он награжден орденом "За мужество". Последние три месяца противостоял оккупантам на фронте в Луганской области.

Александр Ермоленко был начальником минометного пограничного залога, командовал группой реагирования. Его помнят как грамотного, надежного командира. Он воевал за свою Родину, за будущее своих детей, мстил за всех погибших побратимов, потому как воин не знал сожаления к наемникам российского диктатора, уничтожал их прицельным огнем. Погиб "Водолей" 5 июля от смертельных ранений.

В мирной жизни Александр Ермоленко имел замечательную семью. С женой Еленой они воспитывали двух мальчиков семи и четырех лет, а два месяца назад у супругов родилась дочь. Молодой отец, который в это время находился постоянно на горячих участках фронта, видел малышку только через видеосвязь.

"Это страшная информация, которую отказывается воспринимать разум, она отзывается болью и жалостью в каждом сердце. Но мы все знаем, что мужественный сын глуховской земли, потомок свободолюбивых казаков Александр Ермоленко навечно стал великим Героем, приняв смерть в бою. Он защищал крепость украинских ценностей" давал отпор реш*стам, которые хотят утопить наше государство в кровавом болоте российского рабства. Склоняем головы перед светлой памятью защитника. Выражаем соболезнования семье и близким Героя. Разделяем боль потери с его родителями, женой, тремя детьми", – отметили в горсовете.

О дате похорон земляка глуховцам пообещали сообщить позже.

Как сообщал OBOZREVATEL, в боях за Украину за день до своего 43-летия погиб командир отделения Роман Пушкарь. Военный был родом с Прикарпатья, его жизнь оборвалась 5 июля на фронте возле села Новодаровка Запорожской области.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!