Оттепель и дожди: синоптики рассказали, где в Украине ждать погодный сюрприз на Новый год. Карта

Погода в Украине в пятницу, 31 декабря, будет дождливой и снежной во всех областях, кроме Крыма. Также в некоторые регионы придет небольшое потепление.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра. Местами ожидается туман и гололедица (чтобы посмотреть карту, доскролльте страницу до конца).

Теплее всего будет на западе страны – от 1 мороза до 2 тепла ночью и +2… +6 днем.

На остальной территории днем температура воздуха будет колебаться от 4 мороза до 3 тепла; ночью в северных, центральных и южных областях небольшие морозы – от 2 до 6 градусов, на востоке -7… -9.

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Дожди охватят запад, а север, центр и юг – мокрый снег с дождем, снежная погода будет только на востоке.

В Киеве также дожди с мокрым снегом, ночью от 1 до 3 мороза, днем максимум +2.

На дорогах Украины ожидается гололедица, ночью и утром на востоке и западе туман – видимость 200-500 м, в северных и центральных областях гололед. Объявлен І уровень опасности (желтый).

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики спрогнозировали возвращение морозов в январе. Холода наступят ближе к Рождеству.