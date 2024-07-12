Отсутствие надлежащих условий для ветеранов чревато новым миграционным кризисом после войны, – Гудыменко

Перед государством стоит задача создать достойные условия для жизни возвращающихся с войны ветеранов. В то же время мы должны донести до других стран, нуждающихся в их поддержке, иначе рискуем получить большое количество желающих уехать за границу среди бывших военных.

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Об этом рассказал младший сержант ВСУ в отставке и глава ОО "Украинское объединение "Мечта" Юрий Гудыменко во время интервью с Анной Гопко в программе "Субъективно".

"Если мы у себя не построим государство для ветеранов, это будут ветераны Европы и других стран. После окончания войны они переедут за границу и без мотивации возвращать свои семьи в Украину. Либо иностранные партнеры помогут нам решить эту проблему, либо столкнутся с ней самостоятельно. Готовы ли они, чтобы люди с военным опытом, возможными психологическими травмами, без работы и знания языка, но с навыками выживания в любых ситуациях стали частью их социума? Им дешевле будет помочь это обеспечить здесь", – комментирует Гудыменко.

По словам военного, несмотря на трудности начинать жизнь в другой стране, у большинства людей там есть определенный "якорь" – их семьи. В Украине многим некуда возвращаться, потому что их дом под оккупацией или разрушен.

"Сейчас больше миллиона украинцев воюют. Увольняются только раненые военные, с травмами. Часть из них уезжает за границу. Пока речь идет о единицах-десятках людей. При массовой демобилизации речь пойдет о сотнях тысяч. Все понимают, что система будет захлебываться, когда количество ветеранов будет стремительно расти в короткий срок. Поэтому государству крайне важно подготовиться ментально и социально к будущему, в котором ветераны будут играть мощную роль", – отметил Юрий Гудыменко.