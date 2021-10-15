Отстаивание прав работниками не должно угрожать жд сообщению, – Гусак

Отстаивание работниками своих прав не должно ставить под угрозу железнодорожное сообщение. Об этом в эфире канала Украина24 заявил глава Федерации работодателей транспорта Украины Владимир Гусак.

"Мы хотели бы еще раз подчеркнуть и призвать все стороны воздержаться от любых действий, которые могут нанести вред перевозке грузов и пассажиров по железной дороге. Это позволит избежать убытков для экономики, которая сейчас начала только оправляться от коронакризиса. Любые вопросы нужно решать мирным путем и, главное, без вреда для интересов других украинских производителей и потребителей", – отметил он.

Видео дня

Гусак ещё раз подчеркнул, что любые конфликты между руководством "Укрзалізниці" и ее коллективом должны решаться мирным путём и в переговорном процессе.

Напомним, 12 октября в отдельных локомотивных депо были попытки остановить движение поездов, ссылаясь на так называемую "итальянскую забастовку". В результате с опозданием почти на два часа отправился в рейс пассажирский поезд № 357 Киев - Рахов, также в пик сезона зерновых перевозок не отправились в рейс отдельные поезда с грузами аграрных компаний.