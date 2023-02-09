''Отсчет пошел на месяцы'': патриоты в Крыму устроили смелую акцию и намекнули оккупантам, что полуостров скоро будет освобожден. Фото

Патриоты в оккупированном Крыму провели очередную смелую акцию. В Севастополе, Феодосии, Симферополе и Ялте они оставили послания для оккупантов в виде листовок, символических лент и граффити, напомнив, что скоро полуостров будет освобожден.

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Об этом 9 февраля рассказали в движении сопротивления "Желтая лента". "Отсчет пошел на месяцы до возвращения украинского флага в Симферополь и Севастополь", – заявили активисты (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

В "Желтой ленте" отметили, что российская пропаганда "из всех щелей кричит", что украинского сопротивления на временно оккупированных территориях якобы нет.

Патриоты пообещали "разорвать" этот "сюрреалистический информационный пузырь".

"Работа наших активистов доказывает, что украинское сопротивление во временно оккупированном Крыму – есть!" – говорят в "Желтой ленте".

Как сообщал OBOZREVATEL, генерал армии США Бен Ходжес назвал Крым ключом к победе Украины над РФ. По его словам, освободить полуостров украинские войска смогут, если Запад предоставит высокоточное вооружение большой дальности.

Тем временем в Кабинете министров Украины уже заявили о начале формирования кадрового резерва для госучреждений Крыма. В правительстве заверили, что полуостров будет неизбежно деоккупирован.