В Кабмине заявили о начале формирования кадрового резерва для государственных учреждений Крыма

В Кабинете министров сообщили о начале формирования кадрового резерва для государственных учреждений Крыма. Это обосновывается тем, что полуостров будет неизбежно деоккупирован.

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Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам реинтерграции временно оккупированных территорий. Вопрос подготовки к реинтеграции временно захваченного полуострова Крым был поднят на совещании под председательством Вицепремьера Ирины Верещук 8 февраля.

Во время совещания был обсужден вопрос совершенствования плана мероприятий. Важно отметить, что 24 марта 2021 года был введен в действие Указ Президента о Стратегии деоккупации и реинтеграции АР Крым и г. Севастополя.

Важно отметить, что участниками были рассмотрены такие пункты как ответственность за измену Родине, возвращение имущества украинцев и нашего государства, а также правовой статус граждан Российской Федерации, которые прибыли на временно оккупированную территорию.

"Колонизаторы должны уехать, коллаборанты будут отвечать по закону, а отобранное россиянами имущество будет возвращено законным владельцам", – подчеркнула Ирина Верещук.

Также особое внимание было уделено вопросу формирования и подготовки кадров для полуострова – сотрудников правоохранительных органов, учителей, работников юстиции и других госслужащих.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший командующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес заявил, что украинская армия смогла бы с помощью западных танков освободить свои территории от российской оккупации. При этом он подчеркнул, что возвращение Крыма будет играть ключевую роль.

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