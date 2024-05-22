'Отрепал резкой'. В Винницкой области директора школы обвинили в избиении 13-летнего ученика: мама подала заявление в полицию, но сельсовет на стороне педагога

В школе в Винницкой области директора обвинили в избиении 13-летнего школьника. В частности, ученика выгнали из класса за плохое поведение, поэтому он решил переждать до перерыва на улице. Дальше парень говорит, что его увидел директор и подозвал к себе. Когда же он подошел, руководитель выломал резку и якобы ударил подростка дважды. По словам мамы школьника, обратившейся в полицию, для директора это привычные воспитательные методы.

В то же время сельский совет не поддерживает заявление женщины и уверяет, что школьник из неблагополучной семьи, состоящей на учете. Кроме того, на сторону школы встали и в Липовецком отделе образования. В частности, по словам его руководительницы Олесе Белозеровой никаких инцидентов за 23 года работы директора в заведении не было, и он справляется со своими обязанностями, сообщает ТСН.

"Я сидел у того угла и там шел директор, он меня увидел и сказал иди сюда. Выломал резку, там ударил меня два раза и сказал быстро на урок, я пошел. Когда уже в школу зашел – то слезы потекли", – рассказал подросток .

Мать ученика показала фото его ног как будто после избиения.

"Он заводит в кабинет, закрывает дверь и у него там такая есть рельс и воспитательный процесс, и давай этой рейочкой по ногам, бьет по ногам", – говорит женщина.

Сам руководитель учебного заведения такие действия отрицает и говорит, что только отругал парня, однако не бил.

Известно, что мама ученика подала заявление в полицию по поводу нанесения телесных повреждений подростку. В настоящее время причины и обстоятельства выясняются полицией и открыто производство по нанесению легких телесных повреждений. Мальчику выдали направление для прохождения судебно-медицинской экспертизы.

В случае доказывания вины директора ему грозит штраф или общественные работы.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в Луцке заведение для дошкольников попало в скандал, потому что воспитательница говорила мальчику, что он "тряпка".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!