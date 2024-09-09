Отравился и чуть не погиб: пограничники спасли в горах парня, который хотел бежать в Румынию. Видео

В Закарпатской области 21-летний мужчина из Винницы четыре дня провел в горах, где заблудился, отравился и чуть не стал жертвой диких зверей. "Путешественник" пытался незаконно пересечь украинско-румынскую границу и чудом выжил.

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Жизнь молодому человеку спасли пограничники Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины. Историю спасения рассказали в Facebook в воскресенье, 8 сентября.

Как отмечается, насмотревшись в соцсетях видеоинструктажей о горных походах, молодой человек задумал бежать в Румынию. Он закупил необходимый инвентарь, одежду, обувь и газовый баллончик для приготовления пищи.

Он двигался по онлай-картам и постоянно находился на связи с отцом. "Путешественник" рассказал пограничникам, что несколько раз чуть не стал жертвой диких зверей. Одно животное пыталось напасть, его удалось отпугнуть фонариком.

По дороге "турист" отравился, вероятно, водой из ручейка. После этого он почти 1,5 суток ничего не ел и не пил, потому что не имел с собой чистой воды, чтобы утолить жажду.

На горячую линию к пограничникам обратился отец юноши, когда с ним оборвалась связь. Военные ГПСУ нашли его за 50 метров до границы с Румынией. Мужчина пытался убежать и спрятаться от вертолета и дронов пограничников.

"Стоит заметить, что ночью температура воздуха в горах опускалась до 6 градусов тепла. Найденный "турист" сильно замерз, хотел есть и пить. Пограничники развели костер, чтобы согреть парня, напоили водой, накормили и выслушали рассказ о путешествиях, которые ежеминутно могли закончиться фатально, даже с румынской стороны, где опасная скалистая местность", – говорится в сообщении.

Мужчину доставили в пограничное подразделение, в отношении него составлен протокол об админправонарушении, предусмотренном ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины".

Как сообщал OBOZ.UA, в Ривненской области группа мужчин едва избежала подрыва на минах, пытаясь нелегально пересечь границу с Беларусью. Они двигались в сторону заминированной территории, но пограничный наряд оперативно отреагировал на действия нарушителей.

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