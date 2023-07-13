'Отправил в ад много врагов': в боях под Бахмутом погиб 20-летний снайпер из Днепра. Фото

В боях с российским агрессором под Бахмутом на Донетчине погиб молодой воин Богдан Сидоренко из Днепра. Он был снайпером 3-й отдельной штурмовой бригады, ликвидировал на фронте много оккупантов.

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Защитнику с позывным "Череп" в следующем месяце исполнился бы 21 год. О потере сообщил его друг в Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"В пригороде Бахмута погиб наш побратим, талантливый снайпер 3-й ОШБр Богдан Сидоренко. Отправил в ад много врагов украинской нации. На таких столбах, как "Череп", сегодня держится украинское сопротивление", – написал знакомый погибшего.

Богдан родился 28 августа 2002 года. Он достаточно давно защищал Украину на фронте. Свой путь молодой воин начинал в 98-м батальоне ТРО "Азов Днепр". Затем присоединился к снайперам 3-й отдельной штурмовой бригады.

В свой молодой возраст добился больших успехов в военном деле, делился опытом и учил других. К сожалению, группа снайперов попала под танковый обстрел. Богдан Сидоренко погиб 1 июля от осколочного ранения. Без своего защитника, мужественного сына в одиночестве осталась его мама.

"Когда в вечность отходят такие люди – это большая потеря для всей нации, лучшим представителем которой был Богдан. Горжусь тем, что работал с тобой, "Череп". Герои живут вечно в нашей памяти и сердцах", – добавил друг погибшего воина.

Как сообщал OBOZREVATEL, на войне с оккупантами погиб 19-летний Богдан Кряж, который был студентом факультета адвокатуры университета им. Ярослава Мудрого. Защитника не стало 3 июля на Запорожском направлении.

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