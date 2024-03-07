'Отпор' при содействии Favbet продолжает обучение по боевому применению дронов

Центр "Отпор" при содействии Favbet проводит курс по боевому применению БпЛА для украинских военнослужащих, говорится в сообщении центра.

Об этом идет речь в сообщении центра.

Специалисты центра работают с разными подразделениями ВСУ, а программа подготовки адаптируется под реальные потребности бойцов на передовой.

В феврале при содействии Favbet команда "Отпоры" провела для учащихся центра новый курс, посвященный боевому обеспечению работы подразделений с использованием БПЛА разных типов.

Слушатели курса овладевают основами использования БпЛА и спецификой их боевого применения.

В частности, технические особенности применения различных комплексов, средства коммуникации и безопасность применения в поле боя, тактические приемы при использовании БпЛА.

А тактику прикрытия работы, маскировку и фортификацию, топографию и гаджеты на поле боя, ведение воздушной разведки и организацию взаимодействия подразделений ВСУ на поле боя и в тылу.

"Также по просьбе бойцов мы провели небольшой тренинг с психологической составляющей. Люди действительно имеют большую усталость и проблемы в семьях. К сожалению, не все выдерживают такое давление. Подготовка прошла с максимальным эффектом, ребята довольны, что для нас огромная награда", - поделились представители ГС "Отпор".

Партнерство Favbet и ГС "Відсіч" – часть системных усилий группы компаний Favbet и благотворительного фонда Favbet Foundation по поддержке украинской армии.

На сегодняшний день общая сумма помощи Силам обороны Украины уже составляет более 300 млн грн. При содействии компании и фонда ВСУ и в целом Силы обороны получили более 280 автомобилей и более 650 дронов разного типа.