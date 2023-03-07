Отомстим за украинского Героя: Порошенко передал новую помощь на фронт

Петр Порошенко с волонтерами ОО "Дело громад" подготовили для фронта еще два комплекса на базе БПЛА Poseidon и грузовика DAF. Ответом общества на страшные преступления российских оккупантов должна быть сплоченность и еще большая помощь ВСУ.

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Об этом пятый президент сказал в своем дежурном видеоотчете. Петр Порошенко отреагировал на убийство украинского военного.

"Воля или смерть!" – вчера вся Украина и весь мир увидел, как это выглядит. Украинский герой продемонстрировал это. А наша с вами задача, задача Вооруженных сил – найти и обезвредить каждого, кто к этому причастен, – их, их командиров, исполнителей, всех. А чтобы это не оставалось просто призывом, каждый из нас должен сделать все для того, чтобы содействовать этому", – говорит пятый Президент.

"Мы точно убеждены, что этому помогут "Посейдоны" – комплексы, которые фактически едва ли не единственные способные противодействовать средствам радиоэлектронной борьбы. Мы готовимся к немедленной передаче двух полноценных комплексов", – показал Порошенко технику.

Вместе с беспилотниками в войска передают два мобильных пункта управления на базе британских DAF.

"Здесь – сочетание трех наших программ. Первая – "Посейдоны". В соотношении цена-качество и эффективность могу наверняка утверждать, что это один из лучших выборов. И сегодня это уже третья десятка птиц, которые получат наши артиллеристы, бригады артиллерийской разведки, наши десантники, наши танкисты и наши моторизованные части. Вторая составляющая этого комплекса – это DAFы. Мы объединили позиции артиллерийского тягача и "Посейдонов". И третья позиция – это комплекс пункта управления", – показал Порошенко.

"Хочу продемонстрировать – здесь находится пульт управления для четырех представителей. Здесь расположен пилот, в абсолютно надежных и защищенных условиях. Здесь расположен оператор. Здесь расположен артиллерист. И здесь расположен разведчик. Все это объединено в одной точке. Здесь стоит Старлинк, и командир бригады или генеральный штаб может видеть глазами оператора и пилота происходящие события. И артиллерист должен видеть то же, что видит оператор", – рассказывает Петр Порошенко.

Также в комплекс входит генератор для бесперебойной работы. "Комплекс имеет очень высокую проходимость. Есть антенное поле и есть глаза разведчиков, глаза арты, глаза танков, которым не способна противостоять Россия. Спасибо, что вы присоединяетесь к этому. Спасибо, что мы с вами вместе можем творить чудеса. Ни один убийца не избежит справедливого наказания", – отмечает Петр Порошенко.