Открыты для мира: как 'Большая стройка' Зеленского работает над туристической привлекательностью Украины

В течение всего периода независимости Украина не использовала свой туристический потенциал полностью. Власти расположенной в центре Европы большой страны, имеющей множество природных богатств, объектов культурного и исторического наследия, игнорировали отрасль туризма и доходы, которые могут приносить госбюджету и бизнесу зарубежные граждане, да и сами украинцы. Усилиям власти не хватало системности, видения, которое бы устанавливало стратегию по продвижению бренда Украины за границей. За годы войны привлекательность страны в глазах потенциальных гостей из других государств еще больше упала, также на это повлиял и упадок инфраструктуры – автодорог, путей, аэропортов, из-за чего путешествовать по большинству регионов для иностранцев стало практически невозможно.

Изменить ситуацию взялись у президента Владимира Зеленского. Программа "Большая стройка", которая стартовала в начале 2020 года, одной из многочисленных задач имела открытие для туристов всех регионов Украины. И уже можно наблюдать первые результаты работы президентской программы по этому направлению.

Новые рынки

Вызванный пандемией мировой кризис очень сильно ударил именно по туристической отрасли. Страны мира были вынуждены закрывать свои границы. Постепенный возврат к докризисным показателям стартовал только недавно. Украина не стала исключением из негативной мировой тенденции. Однако, по данным Министерства инфраструктуры, восстановление происходит шагами, которые трудно было предвидеть. За 9 месяцев этого года в Украину уже приехали 3 миллиона иностранцев – это на 12,6% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Относительно общего числа доля туристов из Европы снизилась, но это было компенсировано за счет новых направлений.

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Авиатрафик в небе над Украиной за лето составил 230% от показателей прошлого года, а пассажиропоток "Борисполя" в октябре достиг 71% от аналогичного периода 2019 года, превысив 1 млн пассажиров.

В украинский рынок верят: за короткое время сюда пришла крупнейшая туристическая авиакомпания Германии – лоукостер Eurowings (Lufthansa Group), а скандинавская SAS открыла новый рейс в Стокгольм.

"Сейчас мы наблюдаем не только возвращение туристов в Украину, но также повышение уровня внутренних поездок и значительную переориентацию основных туристических рынков для Украины. Речь идет об увеличении количества туристов не только из Европы, но и из отдаленных стран, таких как Королевство Саудовская Аравия, Израиль и Соединенные Штаты", - рассказывал министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Так, в этом году иностранцы из стран Азии составили около 25% всех туристов. Усилились и туристические потоки из Северной Америки и стран Африки.

Одним из недавно открывшихся направлений стала Саудовская Аравия. Этому посодействовало создание прямого ежедневного авиасообщения в обе стороны: в мае этого года на украинский рынок вышел ведущий лоукостер Саудовской Аравии Flynas. В результате этим летом Украину посетили в 10 раз больше туристов из Саудовской Аравии, чем за 2019 год – 41 тысяча. Потенциальные поступления в украинскую экономику от нового направления оцениваются в около $83 млн.

Такому успеху предшествовала промо-кампания, благодаря которой Украина смогла выйти на рынок этой восточной страны. Подобные средства усиления туристического бренда Украины в мире будут использоваться и дальше, пообещали в Мининфраструктуры. В планах - международные диджитал-кампании для туристов на ключевых рынках, а также участие в главных международных выставках с презентациями для туристического бизнеса за рубежом.

Параллельно идет исследование туристического рынка Украины. Мининфраструктуры разработало методику исследования внутренних и выездных туристов в соответствии со стандартами Всемирной туристической организации. В частности, проходят работы по исследованию иностранных туристов в Украине и потенциальных туристов из-за границы. Планируется, что туристический потенциал каждого региона Украины будет тщательно проанализирован.

Воздушные ворота

Существенную роль в увеличении туристического потенциала Украины играет новая инфраструктура, которая появляется в рамках программы "Большая стройка". Одним из направлений, которые программа начала в этом году, стало развитие сети региональных авиахабов. Долгое время устаревшее оборудование и взлетно-посадочные полосы в большинстве аэропортов отталкивали даже украинские авиакомпании, не говоря уже о зарубежных перевозчиках.

Именно поэтому стартует строительство и обновление аэропортов Кривого Рога, Днепра, Херсона, Винницы – всего 16 городов. Аэропорт международного значения должен появиться и в Закарпатье, между Ужгородом и Мукачево.

"Большая стройка" уже доказала свою эффективность в Одессе, где летом ввели в эксплуатацию первую очередь взлетно-посадочной полосы, расширенной и удлиненной до 2,8 км. В настоящее время начались работы по второй очереди. Полосу продлят до 3,2 км, что откроет возможности для обслуживания больших пассажирских самолетов. Открытие новой взлетки уже посодействовало тому, что Qatar Airways открыла прямые рейсы из Одессы в Доху.

В этом году на реконструкцию аэропортов потратят рекордные 2,5 млрд гривен. Из них около 1,5 млрд из бюджета возьмет на себя аэропорт в Днепре, отличающийся уникальной моделью финансирования: за государственные средства строится аэродром длиной 3,2 км, перрон и рулевые дорожки, тогда как новый терминал, способный обслуживать 11 тысяч пассажиров в сутки, строит частный инвестор компания DCH.

"Строительство новой взлетно-посадочной полосы аэропорта Днепра – историческое событие. Важный проект для Днепропетровской области и Украины в целом. Ведь современный аэродром - не только возможность путешествовать с комфортом. Это привлечение инвестиций, развитие экономики, инфраструктуры, туризма", - отмечал в начале работ заместитель главы Днепропетровской ОГА Владимир Орлов.

По предварительным оценкам, в 2023 году аэропорт "Днепр" сможет пропускать 1 млн пассажиров, а к 2045 году нарастит мощности до 4 млн пассажиров.

Еще около 1 млрд грн выделено на реконструкцию аэропортов Черновцов, Ровно и Херсона. Также стартовало обновление стратегически важного аэропорта в Виннице. Это единственный функционирующий сертифицированный аэропорт в радиусе более 150 км, в его зону обслуживания входят рекордные 10 областей Украины и даже северные районы Молдовы.

"Мы начинаем реконструкцию взлетно-посадочных полос во многих региональных аэропортах. Мы ведь понимаем, что это очень важно. Во-первых, люди смогут быстро добраться до Киева. Во-вторых, улетать из Киева на международных рейсах. И есть договоренность с авиакомпаниями, чтобы рейсы стыковались. И третье – мы запускаем с несколькими авиакомпаниями международные рейсы из этих региональных аэропортов", – рассказывал заместитель руководителя Офиса президента, координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко.

Кроме этого, ожидается, что НДС на внутренние авиаперевозки будет отменен, что окажет поддержку авиаперевозчикам. Параллельно ведутся работы по созданию национальной авиакомпании.

"Наша амбициозная, но вполне реальная цель, которую мы хотим реализовать как можно быстрее – это национальная государственная авиакомпания, которая сможет осуществлять рейсы как внутри страны, так и по всему миру", - говорил президент Владимира Зеленский в начале текущего года.

Сшивая страну

"Большая стройка" развивает также и другие пути, по которым можно путешествовать по Украине. Долгое время некоторые регионы были фактически отрезаны от остальной страны и мира из-за аварийных дорог и старых железнодорожных путей.

"У нас много новых проектов для улучшения туристической инфраструктуры, в частности, по запуску новых автомобильных и железнодорожных международных маршрутов", - заявил Александр Кубраков.

Так, за период с 2019 года по конец 2021 года будут обновлены в общей сложности 13 тыс. км дорог в стране. В планах команды "Большой стройки" до конца 2024 года сделать 24 тыс. км – это почти все дороги государственного значения.

В ближайшее время завершится ремонт новой трассы М-30 Стрый-Изварино, которую открыли ко Дню Независимости. Эта самая длинная трасса в Украине протяженностью 1400 километров соединила восток и запад страны.

В Днепропетровской и Полтавской областях создают "с нуля" четырехполосный хайвей: трассу Н-31 Днепр-Решетиловка протяженностью 138,4 км. Полтавский участок будет полностью бетонным, что сделает его первым украинским бетонным автобаном, поскольку трасса проходит вне населенных пунктов и не имеет пересечения ни в одной плоскости с другими дорогами. Реализация проекта сократит время на преодоление маршрута из Днепра в Киев почти на два часа.

Другим примером крупного дорожного проекта является "Малый Карпатский круг", создание которого стартовало на западе Украины. Новые дороги соединят курорты на территории Ивано-Франковской, Львовской и Закарпатской областей с государственной границей.

"Большая стройка" уже восстановила дороги к 40 природным паркам, среди которых – 22-километровая трасса Р-47 до биосферного заповедника "Аскания-Нова". Некоторые из подобных маршрутов не ремонтировались многие десятилетия.

"Проект по строительству дорог в Украине нужен для того, чтобы эти дороги были. Потому что я считаю, что до меня они нормально не строились – в том темпе, в том качестве. Я считаю, что это государственная позиция. Это одно из моих обещаний. Дороги должны быть витриной нашей страны", – подчеркивал глава государства.

Недавно "Большая стройка" началась и на железной дороге. Последние 10 лет Укрзализныця фактически перестала инвестировать средства в развитие инфраструктуры и подвижного состава. Железнодорожная отрасль была перезагружена летом – благодаря реформам нового руководства Укрзализныця впервые за 12 месяцев вышла на прибыльность. В этом и в следующем годах государственный монополист получит дополнительные 13,4 млрд грн, которые планируется направить на нужды УЗ, в частности, на масштабное обновление путей и парка вагонов.

Возобновление сотрудничества с государственным Крюковским заводом означает, что в ближайшее время устаревшие и опасные поезда уйдут в прошлое. Предприятие уже представило новые дизельные поезда собственной разработки, три из них Укрзализныця получит до конца года.

"Также в этом году Укрзализныця получит 20 новых спальных вагонов – первые из анонсированной сотни. В планах за два последующих года построить еще 500 таких. Это современные украинские купейные вагоны, за которые действительно не стыдно", – рассказывал Зеленский, анонсируя создание "новой украинской железной дороги".

В ближайшие годы планируется капитально отремонтировать 150 вагонов, закупить 20 дизельных поездов, 80 современных электричек, 60 модернизированных поездов, 10 новых поездов для Интерсити.

Кроме этого, в рамках "Большой стройки" стартовала электрификация железнодорожных маршрутов. Уже к 2024 году планируется электрифицировать не менее 500 км. Это расширит сеть скоростных поездов "Интерсити+" до более чем 10 дополнительных областей. В частности, речь идет об Ужгороде, Черновцах, Луцке, Житомире, Чернигове, Сумах, Кропивницком, Мариуполе, Николаеве, Херсоне.

По словам Александра Кубракова, со следующего года пассажирскими перевозками УЗ будет управлять немецкая компания Deutsche Bahn Engineering&Consulting.

"У Deutsche Bahn есть конкретный опыт в Казахстане – он достаточно успешен, мы видели финансовые результаты их железной дороги. И ожидаем, что наши будут не меньше", – комментировал министр.

Среди других ключевых проектов следует упомянуть City Express, которым предусмотрена модернизация пригородного железнодорожного сообщения в крупных украинских городах. В первую очередь проект реализуют в Киеве, Харькове и Днепре.

Параллельно ведутся работы по интеграции в единую скоростную сеть Черновцов и Мариуполя. Также запланирован запуск высокоскоростного пассажирского маршрута Киев-Варшава. Польская сторона выразила заинтересованность новым маршрутом, которым будут пользоваться сотни тысяч граждан обеих стран.

Большая реставрация

В этом году у президента Зеленского запустили новую программу "Большая реставрация", цель которой — комплексное восстановление туристических "магнитов" по ​​всей стране в течение 2021-2023 годов. За текущий год были отреставрированы и модернизированы около полусотни объектов культурного и исторического наследия. Кроме самих объектов обновляется территория вокруг них, соприкасающиеся улицы и маршруты.

"Это программа, которую мы сейчас начинаем в Украине и которая не будет останавливаться. У нас много исторических памятников – все это восстановить за три-пять-десять лет просто невозможно. За это время, я уверен, мы восстановим для туризма основные важные "магниты", все остальное – это большая работа, которую предстоит проделать. Самое главное, что мы начали", – заявил зимой президент Зеленский.

Среди объектов, попавших в программу, есть крепость в Ужгороде, дворец Потоцких на Виннитчине, Одесский национальный художественный музей.

В Полтаве после реставрации открылась областная филармония, которая стояла закрытой последние 10 лет, а в Каневе за 5 месяцев был достроен Шевченковский культурный центр, возведение которого стартовало еще 36 лет назад.

"На программу "Большая реставрация" выделена рекордная сумма в истории Украины – 2 млрд грн", - отмечал Кирилл Тимошенко в ходе форума "Украина 30. Культура. Медиа. Туризм".

Одним из флагманских проектов в этом году стало восстановление острова Хортица. На острове, который около 10 лет стоял заброшенным, менее чем за год отремонтировали общественное пространство "Казачий круг", холм Единства, а также приступили к реконструкции здания музея истории запорожского казачества. Благодаря программе президента Хортица стала первым туристическим "магнитом", доступным людям с инвалидностью. Теперь там проходят фестивали и лазерные шоу.

В следующем году "Большая реставрация" охватит еще около 100 объектов в разных областях Украины.

Недавно Зеленский объявил о старте государственной программы развития туристических "магнитов", которую начнут с Одессы и распространят на другие города. Он пояснил, что программа предусматривает обновление инфраструктуры, развязок, набережных, музеев.

"Это начало развития нашей новой региональной программы, мы начинаем с Одессы, ждем сотрудничества с местными властями других городов Украины, которые заинтересованы в туризме", – сказал президент.

Активный отдых

Инициативами Мининфраструктуры предусмотрено создание новых локаций для кемпинга и отдыха, а также развитие развлекательной и информационной инфраструктуры - заведений питания, гостиниц, хайкинг-маршрутов, пешеходных и вело-троп. Так, в ближайшие годы Укравтодор построит около 500 км велодорожек.

Кроме этого, на ближайшие годы запланировано строительство современных урбан-парков в каждом областном центре по примеру киевского, расположенного на территории ВДНГ. Такие проекты, высоко оцененные в Международном олимпийском комитете, позволяют быстро обеспечить горожан и гостей местом для занятий спортом.

"Далее, в 2022 году, по президентской программе планируем построить урбан-парки во Львове, Харькове, Сумах, Днепре, Кривом Роге, Кропивницком. В 2023-м будет еще целый ряд городов – Одесса, Чернигов, Луцк, Ужгород, Запорожье, Мариуполь", - писал замглавы ОП Кирилл Тимошенко.

Более того, в следующем году в Украине завершится строительство крупных спортивных "магнитов", современных спорткомплексов и стадионов, которые смогут принимать международные турниры. Например, в Киеве, Днепре, Львове и Одессе начнется строительство новых баскетбольных арен, что поможет Украине претендовать на проведение Чемпионата Европы по баскетболу в 2025 году.

Системное обновление

Работа по реформированию туристической отрасли и переосмыслению бренда Украины продолжается. В сентябре вопросы развития туризма и курортов полноценно вернули в полномочия Министерства инфраструктуры. Таким образом, команда "Большой стройки" получит более широкие возможности для развития туристического сектора, считает Александр Кубраков.

"Это создание новой инфраструктуры для имеющихся и будущих курортов, работа с украинскими и международными инвесторами, привлечение новых туристов в нашу страну", - сообщал осенью министр.

По оценкам экспертов из Ukraine Economic Outlook, "Большая стройка" еще в 2020 году начала оказывать положительное влияние на экономику. На декабрь прошлого года мультипликативный эффект от новой инфраструктуры составлял 2,05 грн. То есть, за каждую 1 гривну, инвестированную в дороги или мосты, ВВП страны растет за счет смежных отраслей уже на 2 гривны и 5 копеек.

Нет сомнений, что за год, в ходе которого одних государственных дорог было отремонтировано и построено 4500 км, этот мультипликатор вырос еще больше, что крайне важно для вывода страны из затруднительного положения после пандемии.

Одним из факторов успешного обновления экономики может стать увеличение доходов от туризма. С этой задачей и должна успешно справиться "Большая стройка". За этот год появилась надежда, что меры, предпринимаемые программой президента, на длительное время оживят туристические потоки и принесут государству и бизнесу крупный доход.