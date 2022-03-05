Привыкая к регулярным бомбёжкам и ко всему тому, к чему привыкнуть невозможно, проклиная пФутина и его живодёров, восхищаясь украинской армией и подвигом всей Украины (отдельный респект — мэру Харькова за всё, что он делает, да и бессонные глаза на ТВ говорят о многом), успеваю ещё и поразмышлять.

Если бы нас взяли в НАТО в далёкое доянуковское время, в Украине были бы и Крым, и весь наш Донбасс, и никто бы сюда не лез.

Если бы нас взяли в НАТО хотя бы месяц назад, не было бы этой страшной войны.

Если НАТО и сейчас не закроет наше небо и оно останется открытым для ракет и бомб, то не только погибнут тысячи украинцев. Армии Украины без закрытого неба будет гораздо сложнее, и в этой связи — вопрос: если кадыровцы или другие головорезы захватят ещё несколько АЭС и вся Украина станет не просто пороховой бочкой, а гигантской атомной бомбой в центре Европы – безопасность в мире возрастёт?????

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Отчего же НАТО боится этого меньше, чем закрывать небо?

Закрыть небо над Украиной — это закрыть небо над всей Европой; неужели, чтоб это понять, надо только жить под бомбами, как в Харькове?