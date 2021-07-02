Открытие рынка земли: как могут действовать "агробароны"

С 1 июля украинцы могут продавать свою землю. Вроде все честно и цивилизованно: у человека есть имущество, он имеет право им свободно распоряжаться.

Однако для старта рынка кроме продавцов, должны быть и покупатели. И не надо быть аграрным экспертом, чтобы предсказать: ими станут преимущественно агрохолдинги. Ранее они арендовали землю – теперь могут скупать.

OBOZREVATEL собрал лишь несколько "кейсов" для понимания рисков. Интересно, что в каждом из описанных случаев, при всем различии ситуаций и географии, есть нечто общее: ниточки тянутся к одному и тому же агрохолдингу. Речь идет о "Кернеле".

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Грязное строительство. Предположим, покупатель хочет приобрести большой участок, но в селе кто-то согласен, кто-то нет. В таком случае возможно приобретение небольшого участка для начала строительства объекта, который ухудшит условия ведения сельского хозяйства – и желающих продать землю может стать больше.

Пример: Черниговщина, с. Круты. На территории ОТГ предприятие "Дружба", которым владеет агрохолдинг "Кернел", начало строить завод по изготовлению жидких минеральных удобрений.

Понятно, что это будет загрязнять землю, воду, воздух – и оседать на соседних полях. ОТГ обратилось к руководству агрохолдинга "Кернел" и получило официальное "опровержение слухов". Община пригласила на слушания нежелательных соседей, но они не появились. Строительные работы между тем продолжаются.

Разрушение инфраструктуры. Оставить на произвол судьбы имеющуюся инфраструктуру может стать еще одной стратегией пользования земельными паями. Ведь имея минимум, местные жители могут становиться более склонными к "компромиссам".

Пример: Полтавщина, село Мацковцы. В селе были ангары, ремонтная мастерская, админздание. Местные пользовались объектами, поддерживали их в хорошем состоянии, проложили асфальт. Местный житель Александр Трубка судился с агрохолдингом через регистрацию права собственности на ангар на территории бригады. По его словам, он не вошел в то имущество, которое в селе выкупил "Кернел". Полиция также расследует действия агрохолдинга по захвату ангара по статье "самоуправство".

"Эта вся территория была заасфальтирована для того, чтобы хранить здесь технику. Представители "Кернела" приехали и все это разрушили", – говорит Александр Телефон.

Еще одна жительница села Мацковцы, Наталья, с помощью адвоката забрала свой земельный пай у "Кернела" и передала его в аренду местному фермеру.

"Они все разрушили до нуля: то, что строили наши отцы и деды. Рабочих мест нет, детсада и школы нет. Мне до сих пор не выплатили деньги за аренду. Сказали, что я нелояльна к ним", – заявила Наталья.

Химическая обработка без предупреждения. Закон требует предупреждать о таких работах, как минимум, за три дня. Теоретически это должно защитить соседей от влияния вредных веществ: люди могут в это время применять защиту, договориться о совместной обработке – то есть планировать свою жизнь. Фактически это мало кто делает – чтобы избежать лишних вопросов, протестов и тому подобное.

Пример: Тернопольщина, с. Иване-Пустое. ООО "Агрополис" провело аэрационное окропление, нарушив процедуру информирования населения и ОТГ. Результатом стало массовое отравление селян и увеличение заболеваний различной этиологии.

Как говорится, "люди жалуются, "Агрополис" разводит руками" – попробуй докажи, что ребенок рвет и чешется из-за чужой "химии". Понятно, что многие будут вынуждены продать землю и уехать из деревни.

Уничтожение дорог. Не секрет, что крупногабаритная сельскохозяйственная техника уничтожает и без того проблемные отечественные дороги. Портят их в том числе огромные комбайны, которые агрохолдинги гоняют из области в область.

Пример: Николаевская область, с. Бандурка. Техника ООО "Бандурский маслоэкстракционный завод", который находится рядом с трассой М-13 "Кишинев-Полтава", разбила дорожное покрытие полностью.

По заключению экспертов, частичный ремонт невозможен – нужен капитальный. А пока местные жители не могут ею добраться даже до райцентра.

Переоформление земли мелких фермеров. Крупные компании имеют финансовые ресурсы, чтобы сразу приобрести большие объемы земли. И этим они отличаются от небольших хозяйств, которые берут в аренду только несколько паев. Если владельцу земли крупный агрохолдинг предложит дополнительные несколько тысяч гривен, то он будет в расторжении соглашения с нынешним арендатором.

Пример: Винницкая область, Тывровский район. Фермер, который арендовал 100 га, приехав на поле, вдруг увидел посторонних людей и даже полицейского. Оказалось, что все договоры аренды за одну ночь переоформлены на агрофирму "Хлебороб". Фактически, они попытались выгнать фермера с земли, которую он эксплуатировал не один год, и присвоить выращенный им урожай.

Кстати, внезапные переоформления паев – один из типичных "ходов" агрорейдеров. Достаточно вспомнить о манипуляции, когда селян, которые годами сдавали паи в аренду сельхозпредприятию "Агродом", уговаривали разорвать договоры и переоформить их на "Агродом." (с точкой). Мол, это нужно, чтобы люди могли получить большие выплаты – иначе никак. Отличие в одном знаке, тот же директор, и сам адрес – многие ничего не заподозрили. А потом выяснилось, что это новорожденная компания с 10 тыс. гривен в уставном фонде.

На сайте агрохолдинга "Кернел" можно найти много прекрасных слов о деловой этике, цивилизованных способах решения бизнес конфликтов, ценности холдинга – и никакой информации о таких неприятных вещах как отравление людей, разрушение инфраструктуры, опустошение земли, внезапная перерегистрация договоров аренды и тому подобное.