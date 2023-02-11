Открыл спортзал, ресторан и ферму: львовский депутат погиб на фронте, так и не осуществив все свои мечты

25 января на Донбассе во время выполнения задания погиб экс-депутат Львовской городской рады 46-летний Виталий Свинцицкий. Он защищал Украину еще в 2014-15 годах в составе 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады. А с началом полномасштабной войны вновь вернулся туда.

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В районе появился неравнодушный депутат

Виталий Свинцицкий родился в семье военного. Родители часто переезжали с места на место, однако школу Виталий закончил во Львове, там же поступил в академию ветеринарной медицины.

До Майдана у Виталия была своя небольшая строительная фирма. Но в 2014 году, когда Россия оккупировала Крым и начала войну на Донбассе, он отправился добровольцем на восток и вступил в 80-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду.

В 2015 году после ранения он вернулся домой, но сидеть сложа руки не мог.

"Мы познакомились с Виталием как раз в 2015-м, когда он вернулся из АТО и стал депутатом Львовской городской рады по нашему району. Я сама занимаюсь общественной деятельностью и услышала, что у нас появился депутат, открытый к людям. Тогда я пришла к нему на прием, и с тех пор мы уже дружили", – вспоминает Оксана Егорова.

Еще когда Виталий был в АТО, у него возникла идея создать тренажерный клуб для ребят, которые возвращаются из АТО. Чтобы они могли тут тренироваться и проходить реабилитацию.

"Он хотел, чтобы сюда приходили военные, а также молодежь, которую нужно было забрать с улиц и заинтересовать чем-то. Я тогда пошла к директору нашей школы, и он согласился выделить нам один кабинет. Мы это помещение переоборудовали – и летом 2016 года открыли тут зал "Купол". Я координировала работу этого зала", – вспоминает Оксана.

Сюда приходили участники боевых действий, много было детей, в том числи из малообеспеченных семей. Виталий всегда поддерживал любые хорошие идеи – был ли это день спорта или день козацкого кулиша, соревнования по пауэрлифтингу.

Вскоре директор школы отдал им еще одно помещение, тогда в клуб смогли приходить и девушки, дети, занимались фитнесом.

"За эти несколько лет, пока он был депутатом, у нас в районе прошло много изменений. К нему приходили люди с разными вопросами, и он все их решал. Успевал ездить на восток к своим побратимам, помогал им", – говорит Оксана.

Ресторан и ферма

Чуть позже Виталий осуществил еще одну свою мечту – открыл ресторан "Зафраір" в львовском духе. Готовили тут львовскую кухню, а на втором этаже был небольшой хостел, где могли останавливаться военные, которые приехали во Львов по делам или на реабилитацию.

Когда каденция закончилась, Виталий решил больше не баллотироваться в городской совет, поскольку у него появилась еще одна идея – устроить недалеко от Львова экологический центр. Он купил дом в селе в Радеховском районе, открыл там фермерское хозяйство.

"Он хотел, чтобы туда приезжали военные со Львова на реабилитацию. Там же в районе он вновь стал депутатом. У него было очень много планов и идей, но полномасштабная война сломала их", – говорит Оксана.

На второй день после вторжения России в Украину он вновь отправился воевать в свою 80-ю бригаду. В июле прошлого года он был контужен и ранен, но даже не долечился и снова вернулся в строй.

Погиб он утром 25 января, когда они с побратимами ехали на задание. Их машина попала под обстрел, и они подорвались на мине. Тогда погибли сразу пять человек из его роты.

"Это был костяк 2-й роты, вернее того, что от роты осталось. 4 героя на щите, один без вести пропавший и 6 раненых.

Черевко Николай, "Кольт" – ты был как отец, уважение и желание не подвести тебя, только такие чувства были к нашему командиру!

Свинцицкий Виталий, "Депутат" – всегда что-то решал. Машины, продукты, "баги", что-то шаманил, ты всегда мог поддержать любой разговор.

Воробей Владимир, "Воробей" – Бучачский лев, твои приколы смешили там и тогда, где казалось, что вообще нереально, еще помню твои слова в "Буши": "Я до конца, мы все тут до конца!"

Сурмий Вадим, "Самурай" – кадр еще тот, вы постоянно с "Воробьем" делали нам настроение, вместе погибли, он нес тебя "тяжелого", но…

У вас уже не болит… Вы настоящие, сильные, мужественные, и я до смерти всех вас буду помнить! Помолитесь, пожалуйста, за моих братьев и всех воинов, которые наблюдают за нами с лучших миров", – написал побратим погибших Дмитрий Харчук.

У Виталия осталась семья – жена и 18-летняя дочь.