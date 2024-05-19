Отключение света продолжится: известны графики на 20 мая

В понедельник, 20 мая, в Украине снова будут действовать графики почасовых отключений. Промышленные и бытовые потребители во всех регионах Украины будут оставаться без света с 18:00 до 24:00.

Об этом сообщили в Facebook НЭК Укрэнерго. В компании добавили, что ограничение энергопитания объектов критической инфраструктуры не планируется.

Напомним, ранее в НЭК "Укрэнерго" объяснили, что они только объявляют о возможном введении ограничений и устанавливают лимиты потребления. А вот сами графики отключений света для потребителей разрабатывают, публикуют и применяют облэнерго – разные в каждом регионе.

Информацию, когда именно будут применены отключения в конкретном регионе, чаще всего можно узнать непосредственно от облэнерго. В некоторых городах графики можно просмотреть в цифровых сервисах.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Глава Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщил, что Всемирный банк решил выделить 7 млрд 168 млн грн на закупку оборудования для восстановления высоковольтной сети, а также для улучшения синхронизации энергосистемы Украины и ЕС.

– Вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров посоветовал украинцам подключиться к интернет-провайдерам, использующим технологию xPON – это обеспечит бесперебойный доступ к сети в течение 72 часов в отсутствие света.

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