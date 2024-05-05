Отказывают ежедневно: в Госпогранслужбе сказали, по каким причинам не выпускают украинцев за границу

Каждый день примерно 120-150 лицам отказывают в выезде из Украины на государственной границе. У некоторых нет документов, необходимых для этого, некоторые не подпадают в категорию пропуска.

Об этом сообщил представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко, выступая в эфире телемарафона "Єдині новини" утром 5 мая. "Ежедневно мы отказываем в выезде за пределы нашей страны около 120-150 лицам, не подпадающим под категорию пропуска, не имеющим необходимых документов, дающих право на пересечение границы", – сказал он.

Спикер отметил: в последнюю неделю перед Пасхой пограничники заметили увеличение пассажиропотока на западной границе. Большинством были украинцы, которые приезжали в родную страну перед праздником.

Демченко добавил, что после 18 мая в связи с вступлением в силу нового закона о мобилизации в правилах выезда могут появиться изменения. Но они не будут кардинальными.

"Конечно, что есть новый закон о мобилизации, есть определенные изменения в статье относительно тех лиц, которые будут иметь отсрочку. Поэтому, возможно, стоит ожидать, что будут изменения в правилах пересечения границы, которые должно рассмотреть и утвердить правительство", – сказал представитель ГПСУ.

На сайте Госпограничной службы сказано, что за сутки 4 мая западные границы Украины с ЕС и Молдовой (в Черновицкой области) пересекли 61 тысяча человек и 14 тысяч транспортных средств.

Из Украины за сутки выбыли 29 тысяч человек. 18 тысяч из них пересекли границу с Польшей, остальные преследовали в другие страны ЕС и Молдовы.

В нашу страну за 4 мая приехали 32 тысячи человек, 28 тысяч из них – граждане Украины. Также было оформлено 82 грузовика с гуманитарной помощью.

Как писал OBOZ.UA, ранее нардеп Ярослав Железняк сообщил, что после разблокирования польско-украинской границы грузопоток агропродукции из Украины вырос на 20%. Это привело к пополнению государственного бюджета в 2,5 млрд гривен.

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