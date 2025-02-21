Откажитесь от развлечений: астропрогноз на 21 февраля

В пятницу, 21 февраля, длится 23-й лунный день. Луна находится в Стрельце, Солнце – в Рыбах.

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Что этот день принесет с собой, эксклюзивно для OBOZ.UA спрогнозировала астролог и нумеролог Исита Гая. Она посоветовала посвятить день гармоничному развитию себя и своей личности.

В частности, Исита Гая прокомментировала информацию о том, что эту пятницу лучше провести, отказавшись от развлечений – в покое и умиротворении. Она напомнила, что числом дня будет тройка.

"Тройка отвечает за нашу удачу, также тройка – это ангельское число. Это святое триединство: дух, душа и тело. Поэтому эту пятницу вы можете провести в познании себя, познании окружающего мира", – сказала астролог.

Среди занятий, которые будут полезны сегодня, она назвала любую деятельность, стимулирующую разум. "Вы можете пойти на интересную прогулку, вы можете что-то совершить для своего ума – какую-то новую информацию почитать, что-то сделать для тела, заняться спортом и для души сделать медитацию, медитативную практику", – посоветовала она.

"Это день гармонизации дух-душа-тело, поэтому сделайте в этот день что-то для тела, что-то для ума и что-то для своей души", - подытожила она.

Ранее OBOZ.UA публиковал гороскоп на 21 февраля для всех знаков зодиака – принесет день с собой большой успех или финансовые риски.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежным основанием для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказание или нет.

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