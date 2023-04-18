Отец пытался спасти сына, но россияне покрыли их гранатами: на фронте погибли защитники из Чернигова. Фото

Отец и сын из Черниговской области погибли от российских снарядов. Их накрыло гранатами в момент очередного обстрела при выполнении боевого задания.

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Об этом сообщает издание "Факты". Отец перенес своего раненого сына в окоп, но из-за вражеской атаки семья из Чернигова погибла.

До начала полномасштабного вторжения российских войск в их город, 42-летний Александр Костюк из Чернигова занимался ремонтом автомобилей и работал водителем. А его 21-летний сын Дмитрий планировал открыть свой собственный бизнес по ремонту мобильных телефонов и компьютерной техники, после того как отслужит срочную службу.

Однако, сразу после 24 февраля, солдаты Костюки встали на защиту своего родного города в составе сводного подразделения территориальной обороны. Сначала они выполняли свои задачи в районе Масаны в Чернигове, а затем их перевели для обороны Киинки.

После того, как оккупанты покинули Черниговщину, отец и сын, Александр и Дмитрий, прошли курсы боевой подготовки и стали инструкторами. Затем их отправили на восток, где 20 марта они погибли в Луганской области, возле населенного пункта Белогоровка.

В тот день, начиная с утра, противник обстреливал и штурмовал наши позиции. Несмотря на значительное численное преимущество противника, Александр и Дмитрий сражались до последнего.

Александр успел передать по радиостанции сигнал "Нас берут!", который послужил сигналом для собратьев, чтобы выдвинуться на подкрепление. Благодаря этому позиция была удержана, а потерпевшие потери оккупанты были вынуждены отступить. Однако, к сожалению, отец и сын не смогли выжить в том бою.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 апреля в Миргороде на Полтавщине провели в последний путь двух Героев-земляков, которые погибли в один день, защищая Украину от российских оккупантов. Анатолий Карбан и Виталий Шевченко приняли свой последний бой 12 апреля возле Тоненького на Донетчине.

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