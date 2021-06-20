Отдыхали на Днепре: женщину с ребенком на матрасе унесло на 1,5 км от берега

В городе Канев Черкасской области женщину с ребенком, которые отдыхали на Днепре, унесло на надувном матрасе на 1,5 км от берега. Для их спасения пришлось вызывать спасателей.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Черкасской области. Инцидент произошел в воскресенье, 20 июня, неподалеку базы отдыха "Купава Каневская".

Сообщение о происшествии поступило к спасателям в 14:30. Отмечается, что женщина с ребенком не могли самостоятельно добраться до берега.

"Каневские спасатели, которые на моторной лодке прибыли на место происшествия, доставили пострадавших на берег", – сказано в сообщении ГСЧС.

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Спасатели уточнили, что в результате происшествия никто не пострадал.

Напомним: в Тернопольской области в июне в реке утонули двое подростков. Ребята отправились на ночную рыбалку, но домой так и не вернулись. Односельчане, полиция, нацгвардейцы и спасатели нашли их тела на дне только через несколько дней. О подробностях трагедии читайте в материале.

А в Бердянске Запорожской области в воскресенье, 30 мая, в море едва не утонули две девочки. Обеих достали из воды без дыхания, а одна находилась в состоянии клинической смерти. Через две недели одна из девочек умерла в больнице.

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