Двух пропавших во время ночной рыбалки подростков нашли мертвыми в Тернопольской области

В селе Устечко в Тернопольской области 14 июня завершились поиски двух подростков, которые три дня назад пошли на ночную рыбалку и не вернулись домой. Спасатели нашли в Днестре тело еще одного из двух парней.

Об этом сообщили в Главном управлении ДСНС Украины в Тернопольской области. Поисковые мероприятия продолжались более трех суток с привлечением спасателей, водолазов и кинологив. Также на месте происшествия работала нацполиция.

13 июня ориентировочно в 17:30 нашли тело одного из пострадавших, а уже 14 июня в 11:05 найдено тело и другого юноши.

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Обоих нашли почти на одном и том же месте, на расстоянии буквально 3-5 метров друг от друга. Тело Игоря Сюсяйла увидели местные 13 июня после обеда и сообщили старосте. Вскоре его вытащили из воды. Тело Петра Харука удалось отыскать водолазам на дне Днестра только на следующий день, 14 июня. Обоим парням было по 16 лет.

"К сожалению, печальная статистика гибели людей на водных объектах, продолжается увеличиваться", – отметили в ДСНС.

Напомним, ранее OBOZREVATEL сообщал, что в селе Устечко Залещицкого территориальной общины Тернопольской области разыскивали двух подростков, 16-летних ребят Игоря Сюсяйло и Петра Харука. Они пошли на ночную рыбалку, после чего домой так и не вернулись. Подростки перестали отвечать на телефонные звонки от родных ориентировочно в три часа ночи.

Также OBOZREVATEL писал, что на Днипровщине нашли мертвым пропавшего 8-летнего мальчика. Кинолог со служебной собакой обнаружил тело ребенка в канализационном коллекторе недалеко от места жительства.