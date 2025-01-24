Відпочинок 'без бар’єрів': УЛІС презентував перший інклюзивний будинок для гостей

Україна робить впевнені кроки в напрямку створення суспільства, де всі люди, незалежно від фізичних порушень, матимуть рівні умови для життя. Одним із важливих кроків на цьому шляху став запуск першого доступного будинку від УЛІС. Завдяки цьому проєкту вдалося не лише створити простір, який відповідає найвищим стандартам доступності, але й продемонструвати, як бізнес може долучитися до побудови безбар’єрного суспільства.

Перший крок у напрямку доступності заміських комплексів відпочинку став можливим завдяки співпраці УЛІС із провідними експертами у цій сфері. Уляна Пчолкіна, консультантка з безбар’єрності Superhumans Center, згадує, як все починалося:

"УЛІС звернулися до мене з ідеєю протестувати їхній стандартний будинок на можливість відпочинку людини у кріслі колісному. Ми разом переглянули наявні проєкти, проаналізували їхні сильні та слабкі сторони й дійшли висновку, що краще створити новий об'єкт, враховуючи сучасні стандарти фізичної безбар’єрності. До роботи було залучено також Віталія Пчолкіна, який, як і я, має практичний досвід людини у кріслі колісному й знання щодо інклюзивності просторів та будівель, що дозволило розробити простір максимально зручним", - зазначає Уляна.

Уляна разом з Віталієм у складі ГО "Група активної реабілітації" постійно супроводжували УЛІС надаючи професійну експертизу.

"Завдяки цій командній роботі вдалося створити будинок, який враховує реальні потреби людей із порушеннями мобільності. "Ми адаптували вхідну групу, зробили широкі двері, мінімізували пороги, облаштували доступну душову, кухню. Навіть дрібниці, як правильне розташування крана чи зручна висота дзеркал, були враховані. Простір має бути зручним для кожної людини", - підкреслює Уляна.

Простір навколо будинку також отримав значну увагу. Все облаштовано таким чином, щоб людина на кріслі колісному могла вільно пересуватися. Використання сучасних асистивних технологій стало одним із нововведень цього проєкта.

Проте, як зазначає Уляна Пчолкіна, жоден проєкт не є ідеальним. Після запуску будинку команда продовжує тестувати його функціональність і вносити корективи. "Ми проживали в будинку, використовували його всіма доступними засобами, давали зворотний зв’язок компанії. УЛІС швидко реагували на наші рекомендації та вносили зміни. Наприклад, я помітила, що кран у кухні з питною водою розташований не надто зручно для людини з порушеннями руху рук. Це змінили. Такі деталі формують загальний комфорт", - розповідає Уляна.

Перший будинок став поштовхом до нових амбітних планів. УЛІС завершив будівництво першого інклюзивного будинку і готовий розширювати цей напрямок. У компанії наголошують, що безбар’єрність — це не лише соціальна відповідальність, але й перспектива для бізнесу.

В УЛІС з'явився ще один будинок, який побудовано за усіма розмірами, що підходить для безбар’єрного пересування. УЛІС як свідомий бізнес, вірить у необхідність таких будинків та, якщо тренд першого буде позитивним, компанія готова за декілька місяців переобладнати і зробити інклюзивним ще як мінімум один.

Особливу увагу в УЛІС приділяють планам щодо перетворення комплексу УЛІС.Дудки на безбар’єрний простір. Тут планують зробити доступними не лише будинки, але й територію для прогулянок користувачів крісел колісних. Це складне завдання, адже українські ландшафти часто є викликом для адаптації.

"Ми працюємо над тим, щоб знайти рішення для складних ландшафтів. Це не просто пандуси чи рівні доріжки. У деяких випадках потрібні спеціальні крісла для пересування, які дозволяють долати підвищення та нерівності", - ділиться Уляна.

Інклюзивність — це більше, ніж створення умов виключно для окремих груп людей. Люди літнього віку, батьки з маленькими дітьми, люди з тимчасовими порушеннями, діти — всі вони є частиною суспільства, і доступне середовище важливе для кожного.

"Бізнес, який сьогодні ігнорує інклюзивність, ризикує залишитися поза ринком. Розуміння цього простого факту вже мотивує компанії інвестувати у створення безбар’єрного середовища", - зазначає Пчолкіна.

Важливим аспектом є й те, що створення доступного середовища економічно вигідно. Люди з інвалідністю — це значна частина суспільства, яка готова платити за якісні послуги. Крім того, безбар’єрні бізнеси отримують конкурентну перевагу, оскільки залучають ширше коло клієнтів.

"Якщо я бачу, що заклад чи простір недоступний, я просто не використовую його послуги. Так думають багато людей, які стикаються з бар’єрами. Тому компанії втрачають клієнтів і прибутки", - підкреслює Уляна.

Перший інклюзивний будинок УЛІС — це не лише архітектурний проєкт, а й крок до позитивних змін в українському суспільстві. Цей приклад — заклик до дії для бізнесу: починаючи від переосмислення цінностей і закінчуючи практичними змінами у просторі. Інклюзивність — це інвестиція в майбутнє, де кожен матиме рівні можливості.

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