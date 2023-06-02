newspaper
flag
УкраїнськаУКР
flag
EnglishENG
flag
русскийРУС
img

Отдал жизнь за Украину: на Харьковщине простились с командиром танка, погибшим погиб в боях на Донетчине. Фото

Марина Лисничук
Общество
2 минуты
3,0 т.
Отдал жизнь за Украину: на Харьковщине простились с командиром танка, погибшим погиб в боях на Донетчине. Фото

В Первомайском на Харьковщине 1 июня провели в последний земной путь защитника Вячеслава Сахновского. Командир танка погиб в боях за Украину на фронте в Донецкой области.

Видео дня

Его жизнь оборвалась 24 мая в 55 лет. Фото с церемонии прощания опубликовал мэр Первомайского Николай Бакшеев в Telegram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Омыли слезами первый летний день. Невыразимая боль и невосполнимая потеря... В городе состоялась траурная церемония прощания с погибшим воином Сахновским Вячеславом Владимировичем", – написал он.

Отдал жизнь за Украину: на Харьковщине простились с командиром танка, погибшим погиб в боях на Донетчине. Фото

Отмечается, что воин был харьковчанином. С началом полномасштабной войны он приехал в Первомайское как ВПЛ и стал новым жителем этой общины.

Отдал жизнь за Украину: на Харьковщине простились с командиром танка, погибшим погиб в боях на Донетчине. Фото

Летом 2022-го мужчина стал в ряды ВСУ. Он был командиром танка танкового взвода танковой роты батальона обеспечения учебного процесса Военного института танковых войск НТУ "ХПИ".

Отдал жизнь за Украину: на Харьковщине простились с командиром танка, погибшим погиб в боях на Донетчине. Фото

Известно, что последний бой защитника был вблизи населенного пункта Константиновка на Донетчине, где, к сожалению, 24 мая, во время выполнения боевого задания и в результате обстрела врагом с РСЗО он получил не совместимое с жизнью ранение.

Отдал жизнь за Украину: на Харьковщине простились с командиром танка, погибшим погиб в боях на Донетчине. Фото

У Героя, которому в июле исполнилось бы 56, остались жена, 86-летняя мать и сын-военнослужащий, раненный под Херсоном. 1 июня по Вячеславу Сахновскому провели панихиду в Храме Казанской Божьей Матери. Похоронили защитника с военными почестями.

Отдал жизнь за Украину: на Харьковщине простились с командиром танка, погибшим погиб в боях на Донетчине. Фото

"Выражаем искренние соболезнования самым родным людям Героя: маме Вере Романовне, жене Антонине Борисовне и сыну Илье, а также боевым побратимам и всем, кто знал Вячеслава. Он навечно останется в нашей памяти настоящим Героем и сыном своей Родины. Вечная слава и память Защитнику Украины!" – добавил мэр.

Отдал жизнь за Украину: на Харьковщине простились с командиром танка, погибшим погиб в боях на Донетчине. Фото

Как сообщал OBOZREVATEL, на фронте погиб 27-летний защитник Степан Илык со Львовщины. Он боролся с российской агрессией еще до полномасштабного вторжения войск РФ, был участником АТО/ООС с 2016 по 2019 год, а в прошлом году вернулся из-за границы, чтобы снова стать на защиту Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!