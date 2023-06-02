Отдал жизнь за Украину: на Харьковщине простились с командиром танка, погибшим погиб в боях на Донетчине. Фото

В Первомайском на Харьковщине 1 июня провели в последний земной путь защитника Вячеслава Сахновского. Командир танка погиб в боях за Украину на фронте в Донецкой области.

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Его жизнь оборвалась 24 мая в 55 лет. Фото с церемонии прощания опубликовал мэр Первомайского Николай Бакшеев в Telegram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Омыли слезами первый летний день. Невыразимая боль и невосполнимая потеря... В городе состоялась траурная церемония прощания с погибшим воином Сахновским Вячеславом Владимировичем", – написал он.

Отмечается, что воин был харьковчанином. С началом полномасштабной войны он приехал в Первомайское как ВПЛ и стал новым жителем этой общины.

Летом 2022-го мужчина стал в ряды ВСУ. Он был командиром танка танкового взвода танковой роты батальона обеспечения учебного процесса Военного института танковых войск НТУ "ХПИ".

Известно, что последний бой защитника был вблизи населенного пункта Константиновка на Донетчине, где, к сожалению, 24 мая, во время выполнения боевого задания и в результате обстрела врагом с РСЗО он получил не совместимое с жизнью ранение.

У Героя, которому в июле исполнилось бы 56, остались жена, 86-летняя мать и сын-военнослужащий, раненный под Херсоном. 1 июня по Вячеславу Сахновскому провели панихиду в Храме Казанской Божьей Матери. Похоронили защитника с военными почестями.

"Выражаем искренние соболезнования самым родным людям Героя: маме Вере Романовне, жене Антонине Борисовне и сыну Илье, а также боевым побратимам и всем, кто знал Вячеслава. Он навечно останется в нашей памяти настоящим Героем и сыном своей Родины. Вечная слава и память Защитнику Украины!" – добавил мэр.

Как сообщал OBOZREVATEL, на фронте погиб 27-летний защитник Степан Илык со Львовщины. Он боролся с российской агрессией еще до полномасштабного вторжения войск РФ, был участником АТО/ООС с 2016 по 2019 год, а в прошлом году вернулся из-за границы, чтобы снова стать на защиту Украины.

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