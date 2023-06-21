Отдал жизнь за Украину, как и отец: на фронте погиб 29-летний защитник с Ивано-Франковщины. Фото

29-летний украинский военный из Ивано-Франковской области Роман Кава 17 июня погиб в боях на Луганщине. Пять месяцев назад на фронте погиб его отец – сержант Николай Кава, который отправился защищать Украину в первые дни полномасштабной войны.

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О гибели Романа сообщил глава Калушской городской территориальной громады Андрей Найда. По его словам, солдат был призван по мобилизации в декабре 2022 года.

"Проявив стойкость и мужество, Герой погиб. В октябре павшему нашему защитнику Роману Каве исполнилось бы всего 30", – рассказал Найда.

Глава Калушской райгосадминистрации Жанна Табанец сообщила, что погибший воин был жителем Калуша Ивано-Франковской области. В Вооруженных силах служил наводчиком 1-го отделения 1-го аэромобильного взвода 1-й аэромобильной роты воинской части.

"Герой отдал свою жизнь ради свободы и мирного неба над Украиной. Он навсегда останется в памяти тех, кто его знал, мужественным и верным сыном украинского народа и отважным воином", – написала чиновница.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В боях за Украину 22-летний защитник с Одесщины Александр Кирой. Он жил в селе Граденицы.

– На фронте погиб афганец с позывным "Джонни". Он много лет прожил в Украине и получил здесь гражданство.