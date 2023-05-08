Отдал жизнь за каждого украинца: в сети почтили память 18-летнего Героя со Львовщины

На фронте погиб 18-летний украинский защитник – житель села Лесок Золочевского района старший сержант Иван Точилов. Героя не стало 29 марта.

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Воин погиб при выполнении боевого задания по защите территориальной целостности Украины в районе боевых действий возле Белогоровки Луганской области. 5 апреля с ним простились в родном селе. В сети до сих пор чтят память Героя (чтобы просмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Сегодня мы хороним воина, Героя, защитника Украины, прожившего неполных девятнадцать лет, 18-летнего парня Ивана из села Лесок. Который достойно ведал свою жизнь, борясь за свободу и независимость нашего государства. Надеемся, что эта его смерть не будет напрасной, что каждый из нас, каждый украинец будет ценить жертву этого ребенка, отдавшего свою жизнь за каждого из нас…", – сказал священник Юрий.

Молодой боец родился 22 мая 2004 года. В 2019 году окончил Новоселковский ЗЗСО I-II ст. им. М. Шашкевича, в 2022 году – Олесский профессиональный лицей. Осенью того же года вступил в ряды ВСУ.

"Только 18... всего 18... навсегда 18... Когда началась война было 9 лет... Поколение не детей, а мужественных бесстрашных воинов... Великое поколение, исправляющее ошибки прадедов, дедов, родителей...и отдает жизнь за нас. Юный, почти неизвестный Герой... Мы его не знали, не видели, но так хочу, чтобы больше прочитали о бойце Иване Точилове, и в эти дни вспомнили (не могу написать в цифрах) наших Героев. Как же их много в Небесном войске или в Валькирии", – пишут в сети украинцы.

Как сообщал OBOZREVATEL, на войне против российских захватчиков погиб Валерий Шитый – старший сержант, командир отделения, командир машины взвода технической разведки 65-й механизированной бригады ВСУ. Героя не стало еще 28 июля 2022 года.