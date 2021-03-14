Маньяки.

А давайте поговорим о них.

С 2000 по 2010 год я жил в городе Днепропетровске (в Киев переехал в 2011-м), спокойно жил, влача существование офисного планктона, работал, гулял в клубах, в общем – стандартная жизнь обычного парня.

И хорошо помню, как в 2007 году город всколыхнула серия убийств.

Неизвестная банда убивала женщин, стариков и подростков, грабили, при этом забивали насмерть с особой жестокостью. На городских форумах обсуждалось очередное убийство, мы читали биографии убитых, выдвигались разные версии и предположения. Несмотря на то, что паранойя в городе достигла нехилых размеров (я, например, ходил вечером по району с ножом, размеру которого уважительно кивнул бы Рэмбо и балончиком Терен, менеджер блд), милиция закрылась в ракушку и особо не комментировала происходящее. Потому любые версии что озвучивались на форумах "город.дп.юа" легко брались на веру.

Кто-то не обращал внимания на это, игнорируя негатив и не веря, что на него могут совершить нападение. Я же, отчетливо помнивший улицы Молдаванки и жестокость уличных банд, воспринимал вероятность наткнуться на грабителей как весьма реальную.

И маньяки продолжали убивать.

О них забывали, проходили пару месяцев без убийств, а потом могло быть за ночь убито несколько человек сразу.

Убийства продолжались полтора года. Всего был убит двадцать один человек. Но в итоге жадность фраера сгубила, убийцы неудачно реализовали что-то из награбленного – и попались.

Ими оказались трое подростков, одного из них знал кто-то из моих знакомых, он, по-моему, в "металле" учился.

В то, что три подростка сотворили такое – банально не верилось. А потом нашли видеозаписи, которые убийцы аккуратно собирали в своей видеоколлекции. Там были почти все убийства.

Двадцать один погибший. Было еще несколько человек, чудом избежавших смерти.

Трое абсолютно вменяемых пацанов. Не психи, обычные пацаны.

Помню истерию по маньякам как вчера, хотя прошло уже тринадцать лет.

И сегодня я решил вас познакомить с другими маньяками, о которых вы, возможно, не слышали.

Начнем, конечно же, с Чикатило.

Самый известный, распиаренный маньяк. Чикатило обвинялся в убийстве 55 человек, которых расчленял, отгрызал и съедал куски тела (соски, пальцы, половые органы), насиловал трупы. Чикатило душил, предварительно завязав глаза (он боялся смотреть в глаза жертвам), убивал ножом нанося большое количество ран, имитируя половой акт, где вместо члена был нож, у мальчиков вырезал половые органы делая из них "девочек", а потом насиловал. Убийства происходили вне системы в разных городах. Жертвами в основном были мальчики, девочки и женщины.

Задержали Чикатило случайно, он вышел из лесополосы после убийства одетым по-рабочему (костюм, рубашка, галстук), его заприметил милиционер и попросил документы, так как одетый в костюм человек среди бродячих селян и грибников выглядел подозрительно. Особенно с учетом того, что одно из прозвищ маньяка было "убийца с лесополосы".

Чикатило вел себя адекватно, показал документы, пошел дальше. Милиционер Игорь Рыбаков отметил этот факт в рапорте. И после того, как в лесополосе нашли труп – на этот факт обратил внимание следователь и к Чикатило приставили наблюдение, после чего задержали. Были найдены и орудия убийства, и части тел жертв, которые Чикатило хранил, как трофеи.

14 февраля 1994 года Чикатило был казнен выстрелом в затылок.

Общественность всколыхнула информация, что убийца жил обычной жизнью, имел двух детей, жену, считался безобидным в коллективе, был физически здоров. Обычный среднестатический мужчина. И – 55 убийств одним маньяком за 8 лет…

Но были и другие, менее известные.

Геннадий Михасевич.

43 убийства. Душил и насиловал девушек. Убивал в течении 15 лет. Кличка – "Витебский монстр".

Хорошая работа, семья, двое детей, как у Чикатило. Характеризовался положительно. Когда на "Витебского монстра" началась облава, сам в ней участвовал, писал письма от убийцы в местную газету для того, чтоб сбить следствие с пути. На этом и погорел. Следствие знало, что убийца ездит на машине, предположительно, красном "Запорожце", так как убивал он, подвозя на машине. Следствие сравнило почерки всех собственников "Запорожцев" и выявило маньяка.

Был казнен 25 сентября 1987 года – растрел.

Александр Пичушкин.

"Битцевский маньяк", "Шахматный убийца". Количество жертв – 61 по словам самого убийцы. Доказано 49. Убивал в московском Битцевском парке и окрестностях. Общий стаж убийцы – 14 лет. Хотел убить 64 человека, чтоб "закрыть все фигуры на шахматной доске". Убивал мужчин, женщин, девушек, одно время "специализировался" по бездомным.

Вычислили Пичушкина после того, как он принялся убивать своих приятелей и знакомых. Пригласил сослуживицу на свидание, но та оставила сыну номер с телефоном убийцы и сказала, с кем идет на свидание. Пичушкин об этом знал, но проигнорировал этот факт и убил женщину. Так его и взяли.

Был признан условно-вменяемым, в настоящее время отбывает пожизненное заключение. Прямо говорит, что в случае досрочного освобождения продолжит убивать.

Анатолий Оноприенко.

"Украинский зверь". 52 убийства.

Оноприенко отличался от своих предшественников тем, что он убивал не только ради убийства, но и ради наживы. У Оноприенко была семья, ребенок, он неплохо жил, а потом бросил все и исчез. Так началась серия убийств.

Оноприенко убивал жертв из ружья. Охотился на "челноков", спящих в машинах. Какое-то время пытался осесть в Германии, убивал ли он там – неясно. Вернувшись, продолжил убивать и грабить. Убивал людей семьями, не торопился, уходил, бывало, с места убийства через несколько часов, спокойно закончив свои дела. Иногда насиловал своих жертв.

Был пойман после того, как его сдал милиции сводный брат сожительницы, начавший подозревать Оноприенко. Милиция нашла улики, но Оноприенко не сознался. Виталий Ярема который взялся руководить следствием (ага, который генпрокурором был после Майдана) по слухам банально выбил из него признание, после чего Оноприенко начал рассказывать в деталях о убийствах, в которых его обвиняли. У него была феноменальная память, рассказывал в мельчайших деталях.

Четыре недели ему готовили приговор в суде города Житомир. Общество требовало смертной казни, и Кучма реально пытался сделать все, чтоб Оноприенко казнили. Совет Европы не дал на это разрешения. Оноприенко умер в тюрьме от сердечного приступа, отсиживая пожизненный срок.

Вот такие вот маньяки. Реально же их больше. Когда начинаешь колупать тему маньяков – удивляешься, сколько их. Так же осознавая, какая случайность привела к поимке – понимаешь, что много маньяков сейчас на свободе. Они живут обычной жизнью. У них, возможно, есть семьи, как и у большинства "героев" этого поста. Они были абсолютно социализированы, работали, имели друзей и ни одного из них не поймали так, как мы привыкли видеть в фильмах. Ошибка маньяка. Случайность. Донос. Только так.

Окей, а что же следствие?

Следствие же вело себя соответствующе. Сыскари были настолько эпичны, что сразу понимаешь, откуда взяты традиции следаков, по которым сидит Антоненко.

Юрия Мозолу, которого подозревали в убийствах Оноприенко, в 1996 году задержали и три дня пытали сотрудники СБУ и прокуратуры током, огнем и побоями, пока тот не умер во время пыток, не сознавшись в убийстве.

Вместо Чикатило арестовывали двух умственно отсталых, которые признавались в убийствах, по слухам, потому что их сильно избили, так как перепуганные психи сознались даже в тех убийствах, что произошли после их ареста.. Убийства продолжились, умственно отсталых отпустили. В народе это дело прозвали "делом дураков". Сам же Чикатило задерживался, но в связи с тем, что у него рагульно взяли анализ крови и спермы – было определено, что кровь и сперма на трупах не принадлежит Чикатило, и его отпустили. Это стоило жизней нескольким десяткам человек.

За преступления Михасевича были осуждены вообще 14 невиновных. Николай Тереня был приговорен к смертной казни и расстрелян. Олег Адамов получил 15 лет лишения свободы, а Владимир Горелый ослеп в местах лишения свободы. Подтасовка фактов, подбрасывание улик были основной работой сыскарей при поиске маньяков. Сколько невиновных всего было осуждено при поиске вышеуказанных маньяков – по сей день остается неизвестным, да и полиции не с руки публиковать такие данные.

Что же я хотел сказать вам этим длинным лонгридом?

Да просто то, что вы знаете этих маньяков (да и я тоже) только потому, что они дали себя поймать. Ошибка. Случайность. Но даже с этими ошибками они оставались невидимыми для полиции долгие годы.

Маньяки существуют и сейчас, в Киевской области каждый год пропадает без вести 30-70 человек, находят и детей, и женщин, и подростков. Сколько всего пропадает людей по Украине – гугл в помощь.

Маньяки живут с нами рядом и выявить их тяжело, они часто имеют семьи, не имеют психических расстройств – ну, на первый взгляд, – социализированы, имеют работу. Они разные. Посмотрите на людей выше по тексту, там есть и подростки, и семейные, и одинокие, они убивают в парках, лесополосах, в домах и квартирах, они грабят и насилуют, используют как холодное, так и огнестрельное оружие, у них есть хорошая работа и друзья. Они убивают как беспомощных детей, так и крепких мужчин. И поймают их, скорее всего, так же, как и вышеперечисленных персонажей – случайно.

Тема маньяков не педалируется полицией, чтоб не привлекать особого внимания общества и не сеять панику. Для любого руководства силовыми структурами наличие маньяков в обществе – это приговор их эффективности, потому на эту тему всегда будут закрывать глаза. Вам только стоит помнить одно: наш мир – не самое приятное место, населенное единорогами, которые пукают бабочками. Рядом с вами может жить человек, у которого на руках кровь, и который будет убивать дальше, при этом на глаза ему может попасться ваша дочь, жена, мать. И полиция вам не поможет.

Помогут лишь ваши знания, как их уберечь. И маньяки – только одна из причин.

Держите дома оружие и умейте им пользоваться. Соблюдайте нормы элементарной безопасности и учите им своих близких. И, возможно, несчастливый билет лотереи не выпадет вам.

Как же обезопасить себя от ложного обвинения в убийствах?

Никак.

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