От семейного бизнеса к лидеру: история 20-летнего успеха Кондитерского Дома "Вацак"

Два десятилетия активного роста, плодотворной работы и грандиозных побед! Это история успеха, которая измеряется годами. Однако, начиналось все с маленького семейного бизнеса, на съемной квартире. Из маленькой семьи выросла большая семья Вацак, в которой сейчас более 3000 сотрудников.

"На рынке бизнеса нет стабильности! Никто не удержится, если не будет вкладывать время и деньги в свое развитие. Поэтому мы учились всему новому, ездили на международные выставки, реагировали на меняющиеся запросы рынка. Мы создали себя и сейчас на нас равняются те, на кого раньше равнялись мы!", – рассказал Геннадий Вацак, один из основателей КД "Вацак".

Кондитерский Дом "Вацак" был основан 1 марта 2001 в городе Могилев-Подольский. Сегодня это – лидер по производству и реализации кондитерских изделий. Ассортимент продукции насчитывает более 200 наименований.

КД "Вацак" имеет много цехов, в каждом из которых происходит кондитерская "магия". Здесь готовят торты на каждый день и для особых событий, выпекают печенье, рулеты и постную продукцию. В прошлом году в каждом цехе состоялась максимальная автоматизация промышленности. А к юбилею было приурочено открытие еще одной сверхсовременной фабрики на площади в 16 000 кв.м.

Отдельный цех занимается приготовлением зефира, он на основе агар-агара, яблочного пюре и яичного белка. Зефир может быть со сгущенным молоком, орехами и глазурью. В другом цехе производство печенья, более 30 видов и каждый имеет свой оригинальный вкус и дизайн. Удивительный цех – индивидуальных заказов, который воплотит Ваши самые изысканные кондитерские фантазии и подарит незабываемый праздник.

В самом цехе создают более 100 видов вкусных тортов и пирожных. Также недавно КД "Вацак" начал выпекать всеми любимые хлеб, калачи, плетенки, караваи – теплые и вкусные, ароматные и окутаны любовью.

"Кондитерский Дом предлагает Вам самые изысканные вкусы кондитерских изделий с историей. За 20 лет мы восстановили для Вас гамму любимых сладостей с детства, а также создали новые, уникальные десерты кондитерского дома "Вацак", – говорит Виктория Вацак, одна из основателей КД "Вацак", главный технолог.

В основе всех изделий только высококачественное натуральное сырье. КД "Вацак" не борется за поставщика, поставщики сами стремятся работать с нашей компанией! У нас – привилегии выбора и цен! Все контракты с иностранными и отечественными товаропроизводителями сырья заключаются без посредников, что существенно снижает цену. Не менее значимую роль играет собственная уникальная рецептура и новейшие технологии, которые позволяют производить вкусную и качественную продукцию.

В этот юбилейный год Кондитерский Дом "Вацак" отличился выходом на международный рынок, открыли фирменные магазины в Беларуси, Молдове, Словакии и Польше; получил международный сертификат соответствия качества; прошел все лабораторные исследования, а также бюрократические процедуры и смог доставить десерты с коротким сроком годности на зарубежные рынки. Компания не имеет раздела производства для Европы и для Украины, – шкала ценностей едина, как производственная, так и человеческая.

Кондитерский Дом "Вацак" – компания, для которой нет ничего невозможного! Динамично развивается, ежегодно набирает обороты и непрерывно расширяет свои границы.