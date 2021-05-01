Двадцать пять лет назад в Украине появились новые купюры. На десятигривневой банкноте Киев разместил портрет Ивана Мазепы. И был обречен выслушивать возмущения Москвы, пишет Павел Казарин для Крим.реалии.

Впрочем, в те годы Россия была погружена во внутреннюю политику куда больше, чем во внешнюю. Дмитрий Киселев вел программу "Час пик" вместо убитого Листьева, Соловьев выпускал оборудование для дискотек, а Путин вел предвыборную кампанию Собчака.

Теперь же все они гребут в одной лодке. И в начале мая снова станут торговать истерикой, объявляя Кремль и его жителей единственными наследниками победы во Второй мировой войне.

Россия сделала ту войну источником легитимности. Превратила ее в ресурс для самооправдания. Капитуляция Третьего Рейха стала для Москвы универсальным искуплением всей советской политики ХХ века. А заодно – еще и главным объяснением политических сюжетов в ХХI веке.

Российский политический словарь сегодня целиком состоит из терминологии "Великой Отечественной". В нем есть "фашисты" и "коллаборационисты", "полицейские" и "нацизм". Тех, кто Москве не по душе, она записывает в наследники Берлина, проигравших. Тех, кто готов быть союзником, ассоциирует со странами антигитлеровской коалиции.

Ближе к маю мы снова услышим,что крымскотатарский народ-предатель. О коварных украинских перебежчиках. Москва станет говорить о сохранении исторической памяти и защиту дедов и воевавших.

Хотя именно Кремль последние семьдесят лет последовательно выхолащивает реальную историю той войны. Ретуширует неудобные факты. Вытирает целые разделы. Присваивает чужие победы и объявляет свои преступления делом рук врага.

Кремль не любит говорить о депортации в годы войны. Предпочитает не вспоминать о расстрелах в Катыни. Умалчивает историю первых двух лет Второй мировой. И наотрез не хочет рассуждать о том, насколько история "Великой Отечественной" на советских территориях была продолжением Гражданской войны.

Вместо этого Москва и в дальнейшем осуждает соседей, которые отвергают советские исторические клише. Размышляет о праве Украины объявлять воинов УПА ветеранами войны. Объявляет изменой отказ от концепции "Великой Отечественной" в пользу Второй мировой.

Хотя в самой России точно такие же проблемы с интегральными героями. Разве тянет на эту роль покоритель Кавказа генерал Ермолов? Может рассчитывать на статус объединяющей фигуры герой балканских войн и ярый националист генерал Скобелев? Российское общество готово ставить на пьедестал всех тех, при ком страна "прирастала территориями", но готовы ли коренные народы петь этим людям осанну?

Уже приходилось писать, что в поисках собственного прошлого Украина пытается договориться об исторических контурах внутри своих собственных границ. До недавнего времени получалось так, что есть Украина+ 1. В качестве этого самого "плюс один" оказывались западные области – история этих земель не вписывалась в концепт "Великой Отечественной", потому что начиналась в 39-м, а не в 41-м. И нынешний процесс усложнения исторической памяти – это только отказ от советского искусственного упрощения этой самой памяти.

Причем осудительно интонации одинаково роднят как прокремлевских спикеров, так и тех, кто претендует в России на "диссидентство". Наверное, в этом тоже нет особого противоречия. В конце концов, разница между ними лишь в том, что Кремль привычно ругает Украину за то, что она слишком Украина, а оппозиция в России расстроена, что Украина – недостаточно Россия.

Это отголоски старой дискуссии. В пределах кремлевского подхода Украина должна стать УССР. Подконтрольной и послушной. А в пределах российского либерального подхода Украины воспринимали как некий демократический Ноев ковчег, в котором ни эллина, ни иудея, а только свободный рынок и отказ от коллективных идентичностей.

Впрочем, обе эти концепции стали глубоко неактуальными семь лет назад. В тот самый момент, когда вторжение запустило процесс взаимного развод двух стран. Критиковать украинский поиск собственной истории за недостаточный лоск – сродни ругать лавину за несоблюдение маршрута. В конце концов, на то она и лавина, чтобы быть неуправляемой стихией. Если же у вас есть вопросы, вы всегда можете адресовать их тем, кто решил 2014-м году на склоне пострелять из ружья.

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