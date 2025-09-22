От лидера до изоляции: чем опасен законопроект о вспомогательных репродуктивных технологиях. Интервью с президентом Украинской ассоциации репродуктивной медицины

В Верховной Раде Украины зарегистрирован правительственный проект закона № 13683 "О применении вспомогательных репродуктивных технологий", который якобы призван урегулировать механизм применения лечебных программ с использованием вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ). Однако медицинское сообщество, в частности специалисты ведущих клиник репродуктивной медицины, восприняли инициативу достаточно скептически. О том, какие риски в случае принятия содержит новый законопроект, почему его рассмотрение не актуально и о состоянии дел в отрасли – в интервью OBOZ.UA рассказал президент Украинской ассоциации репродуктивной медицины, профессор Александр Юзько.

Видео дня

– Александр Михайлович, расскажите о состоянии репродуктивной медицины в Украине сейчас.

– На сегодняшний день репродуктивная медицина Украины дает 6% новорожденных к общей рождаемости Украины. И это вдвое больше, чем в Европе. Это говорит об эффективности репродуктивной медицины Украины? Конечно. Многие страны мира мечтают о таких результатах.

Мой коллега, профессор, председатель Польской ассоциации репродуктивной медицины Рафал Куржава, говорит, что они достигли 4-5% и невероятно этим довольны. То есть у них нет войны и они не могут достичь такого результата, как Украина. А мы смогли во время войны "выдать" 6%. И это коммерческие цифры. Сейчас активно заработают государственные бесплатные программы, и количество новорожденных с помощью ВРТ увеличится.

При этом стоит подчеркнуть, что на сегодня репродуктивное законодательство Украины достаточно неплохо урегулировано. Да, у нас по состоянию на сейчас нет отдельного закона, но достаточно подзаконных актов, которые позволяют отрасли работать и развиваться. Кстати, многие развитые страны мира не имеют отдельного "репродуктивного" закона, но эффективно работают.

– То есть законодательство, которое сейчас регулирует репродуктивную сферу, не требует изменений?

– В Украине сейчас репродукция регулируется Семейным кодексом, Гражданским кодексом, Законом об охране здоровья, а также другими актами. На основе этих кодексов мы разработали приказ Украины № 787 "Об утверждении Порядка применения вспомогательных репродуктивных технологий в Украине", который регулирует нашу работу в Украине от Министерства здравоохранения. Приказ № 787 настолько удачный, что у нас его копируют в своей работе многие страны Европы и мира.

Но он был издан в 2013 году, и, понятно, что требует некоторых изменений. Вместе с Министерством охраны здоровья мы стараемся ежегодно внедрять необходимые изменения. Поэтому если есть такая насущная необходимость внести еще какие-то изменения, это можно сделать подзаконными актами, а не принимать достаточно сырой и неудачный проект закона.

– Почему вы считаете законопроект № 13683 сырым и неудачным?

– Потому что мы из лояльного статуса, который есть сейчас в законодательстве, который позволяет репродуктивной медицине развиваться, перейдем в статус нелояльных, тотальных запретов.

У нас в Ассоциации 55 клиник, мы спросили всех участников, и все предоставили свои комментарии, в один голос назвав этот законопроект антирепродуктивным. Это законопроект тотальных запретов, с путаным глоссарием, что указывает на недостаточное понимание функционирования всей сферы. В случае принятия этого законопроекта мы просто станем похожи на современные диктатуры: российскую, северокорейскую, китайскую.

Согласно положениям этого закона – донорство нельзя, науку нельзя, генетическое исследование нельзя, транспортировку яйцеклеток и эмбрионов нельзя. А что тогда можно? Ничего нельзя. Причем на период военного положения.

А что военное положение имеет к тем, кто хочет иметь ребенка? Почему их надо лишать донации? Они поедут в Испанию, они поедут на Кипр, они поедут туда, где им окажут помощь. Это отток пациентов, это отток денег, специалисты, которые не будут иметь здесь работу. Так мы просто обнулим репродукцию Украины.

– Какие именно риски в принятии этого закона?

– У нас сегодня есть масса передовых репродуктивных технологий. В Украине еще в 2017 году родился ребенок от трех родителей (метод искусственного оплодотворения, когда ядра женщины и ее мужа перенесли в донорскую яйцеклетку, которая была лишена ядра). Наши ученые впервые в мире получили сперматозоид из стволовых клеток. Причем учтите, что на эти исследования государство ни копейки не потратило. Это все частные средства, это все наша инициатива, нашего сообщества.

Также по методике ИКСИ, это интрацитоплазматическое введение сперматозоидов, мы на первом месте в Европе. Мы лучше всего делаем эту технологию.

А этот проект закона содержит массу запретов, в том числе, согласно его положениям, нельзя проводить научные исследования, будет запрещен обмен опытом.

И почему, например, мы не сможем реализовать какие-то определенные процедуры? Например, если у мужчины или женщины абсолютное бесплодие? Этот законопроект предлагает им ходить три года где-то лечиться, результата, конечно, не будет никакого, так они только потеряют время.

Мы сейчас не в той ситуации, чтобы что-то запрещать. У нас примерно полмиллиона бесплодных пар. Полмиллиона. Каждая пятая супружеская пара не может иметь детей. Если мы сегодня не сможем им оказывать помощь, что будет? Демографическая ситуация и так сложная. 176 тысяч новорожденных, это в 4-5-6 раз меньше, чем мы стартовали, когда Украина начинала развивать репродуктивную медицину. Люди поедут за границу, часть там останется, они там родят, и эти дети будут уже американцы, испанцы, но только не украинцы. Чего мы добьемся? Будет рождаться еще меньше украинцев.

– Но ведь правительственный проект закона апеллирует к нормам и требованиям Евросоюза?

– Евроинтеграция является приоритетом для Украины, и наш курс на вступление в ЕС неизменен. Так вот, вступив в Евросоюз, мы будем вынуждены привести наше репродуктивное законодательство в соответствие с европейским.

Наши польские коллеги не устают повторять: "Польша шла к законопроекту о репродуктивной медицине 20 лет, когда вступила в Евросоюз. Дорогие украинцы, не спешите. Потому что жизнь заставит все переделывать по-новому".

Если авторы нашего законопроекта руководствуются тем, чтобы убрать возможные противозаконные манипуляции с клетками, то все равно лучше подождать – когда мы станем членами ЕС, каждый сперматозоид, каждая яйцеклетка, каждый эмбрион будут иметь свой уникальный номер и любые манипуляции будут просто невозможны. Все будет посчитано, все будет логично, но не нужно бежать впереди паровоза и не нужно столько запретов сегодня.

Некоторым странам, которые очень поспешили, пришлось переделывать закон о репродуктивной медицине по несколько раз. С другой стороны, если сейчас примут законопроект № 13683, он просто уничтожит репродуктивную медицину, а европейские и мировые коллеги будут в шоке от совершенного нами.

– Подавали ли вы свои предложения к этому проекту закона? Какой компромисс возможен?

– Законопроект № 13683 содержит 28 статей. Мы проанализировали и собрали замечания. К каждой из 28 статей есть 10-15 замечаний, причем это критические замечания. Такое количество замечаний говорит о том, что нужно просто перевернуть листок и написать все по-новому.

Там сплошные замечания. Этот законопроект необходимо переписать с нуля, и мы просим всех, кто задействован в этой сфере, обратить внимание на наш законопроект, который подготовила Ассоциация. Нужно сесть за стол. Минздрав, Комитет Верховной Рады, профильная ассоциация, пациенты. И я не говорю, что наш законопроект и наши предложения идеальные. Они не могут быть идеальными.

Но мы должны сделать все для того, чтобы выполнить задачу, которую поставил нам президент, правительство, министерство, чтобы у нас рождаемость не упала еще ниже и чтобы мы могли добавить хотя бы 10% к общей рождаемости.

Никто не может сказать, что мы лоббируем свои интересы. Мы всего лишь хотим, чтобы у нас рождалось больше людей. И чтобы репродуктивная медицина Украины, которая сегодня является передовой в мире, оставалась такой. Как по мне, это гордость Украины, это большое достижение. Его нужно беречь, а не уничтожать.