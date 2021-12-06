От казаков до современного войска: в Ивано-Франковске создали символическую инсталляцию ко Дню ВСУ. Видео

В Ивано-Франковске ко Дню Вооруженных сил Украины, который отмечают 6 декабря, устроили перформанс с живыми скульптурами. Они показывали украинских защитников разных времен.

Соответствующее видео опубликовал на своей странице в Facebook журналист и активист Игорь Тихолаз. Живую инсталляцию устроили в самом центре города, на Вичевом майдане (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"В Ивано-Франковске сделали отличную инсталляцию, как раз к празднику! Выглядит фантастически, браво!" – написал он.

Видео дня

Как добавил мэр города Руслан Марцинкив в Facebook, живые скульптуры показывают воинов, которые защищали волю, суверенность и неделимость нашего государства в разные исторические периоды. Там был и украинский казак, и военный современных Вооруженных сил.

Вокруг актеров, одетых у украинских героев, как показано на обнародованных кадрах, собиралось множество людей.

"Мы помним отважных воинов, отдавших свои жизни за независимость, свободу, суверенность и неделимость нашей страны. И поздравляем храбрых военнослужащих, которые до сих пор защищают наши границы", – написал Марцинкив, добавив, что живые скульптуры должны были напомнить украинцам о силе и мощи нашей нации.

Как сообщал OBOZREVATEL, в шести городах Украины 6 декабря состоялись торжества по случаю 30-летия Вооруженных сил Украины. В рамках празднования провели телемост Харьков – Киев – Краматорск – Львов – Одесса – Озерное.