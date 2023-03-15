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"От Даринки за отца": волонтерка Яровая передала 600 "снарядов мести" для ВСУ

Мария Шевчук
Общество
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'От Даринки за отца': волонтерка Яровая передала 600 'снарядов мести' для ВСУ

Более 600 снарядов для боевых дронов в месяц передала волонтер и соучредитель фонда "Мрия" Дана Яровая. В ближайшее время они пройдут испытания Министерством обороны и будут допущены к эксплуатации.

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''От Даринки за отца'': волонтерка Яровая передала 600 ''снарядов мести'' для ВСУ

Данная Яровая закупает снаряды для Министерства обороны за средства украинцев, которые "донатят" через Facebook-страницу волонтера. По просьбе жертвователей Дана подписывает снаряды – такая акция называется "Искренние пожелания русские".

''От Даринки за отца'': волонтерка Яровая передала 600 ''снарядов мести'' для ВСУ

"Так сложилось, что больше всего на этот раз было подписей за погибших. Наиболее болезненные от детей погибших: "От Даринки за отца", "За не родившихся внуков", "За нашего отца". 5 коробок мы подписали за Дмитрия (Да Винчи). Эти снаряды будут падать на головы оккупантов, которые убивают наших лучших людей, цвет нации", – отметила Дана.

Основное преимущество таких снарядов – они используются вместе с боевыми многоразовыми квадрокоптерами. Благодаря качественному украинскому производству, такие беспилотные средства способны поражать танки, пункты дислокации россиян. Часто такие комплексы называют "высокоинтеллектуальными средствами ведения боя".

''От Даринки за отца'': волонтерка Яровая передала 600 ''снарядов мести'' для ВСУ

"Сразу после подписания их транспортируют в воинские части, на самые сложные направления. И, кстати, ребята уже научились показывать хороший результат, используя боевые дроны, которые мы оплачивали, и снаряды, которые мы оплачиваем. Но благодаря всем нам выполняют боевые распоряжения в тактике бесконтактного боя, сохраняющего жизнь нашим воинам. Это осколочные снаряды, радиус поражения которых – 100-150 м. Поэтому хороших орков становится больше", – подытожила Яровая.

''От Даринки за отца'': волонтерка Яровая передала 600 ''снарядов мести'' для ВСУ

Напомним, что Дана Яровая также стала руководителем направления помощи семьям погибших героев фонда "Мрия". Фонд оказывает психологическую, финансовую, юридическую помощь семьям военнопленных, гражданских пленников, павших защитников.