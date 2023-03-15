''От Даринки за отца'': волонтерка Яровая передала 600 ''снарядов мести'' для ВСУ

Более 600 снарядов для боевых дронов в месяц передала волонтер и соучредитель фонда "Мрия" Дана Яровая. В ближайшее время они пройдут испытания Министерством обороны и будут допущены к эксплуатации.

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Данная Яровая закупает снаряды для Министерства обороны за средства украинцев, которые "донатят" через Facebook-страницу волонтера. По просьбе жертвователей Дана подписывает снаряды – такая акция называется "Искренние пожелания русские".

"Так сложилось, что больше всего на этот раз было подписей за погибших. Наиболее болезненные от детей погибших: "От Даринки за отца", "За не родившихся внуков", "За нашего отца". 5 коробок мы подписали за Дмитрия (Да Винчи). Эти снаряды будут падать на головы оккупантов, которые убивают наших лучших людей, цвет нации", – отметила Дана.

Основное преимущество таких снарядов – они используются вместе с боевыми многоразовыми квадрокоптерами. Благодаря качественному украинскому производству, такие беспилотные средства способны поражать танки, пункты дислокации россиян. Часто такие комплексы называют "высокоинтеллектуальными средствами ведения боя".

"Сразу после подписания их транспортируют в воинские части, на самые сложные направления. И, кстати, ребята уже научились показывать хороший результат, используя боевые дроны, которые мы оплачивали, и снаряды, которые мы оплачиваем. Но благодаря всем нам выполняют боевые распоряжения в тактике бесконтактного боя, сохраняющего жизнь нашим воинам. Это осколочные снаряды, радиус поражения которых – 100-150 м. Поэтому хороших орков становится больше", – подытожила Яровая.

Напомним, что Дана Яровая также стала руководителем направления помощи семьям погибших героев фонда "Мрия". Фонд оказывает психологическую, финансовую, юридическую помощь семьям военнопленных, гражданских пленников, павших защитников.