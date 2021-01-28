От COVID-19 умер скандальный генерал Писный

В четверг, 28 января, умер бывший заместитель начальника Главного управления борьбы с коррупцией и организованной преступностью СБУ, бывший начальник ГУ МВДУ во Львовской области, генерал-лейтенант Василий Писный.

О смерти сообщили в Facebook-странице львовского центра "Ассоциации ветеранов МВД Украины".

"28 января 2021 года умер наш коллега, ветеран органов внутренних дел, бывший начальник ГУ МВДУ во Львовской области, генерал-лейтенант Василий Писный. Дата, время и место захоронения уточняется", – говорится в сообщении.

Отметим, что Писному было 58 лет и он болел COVID-19. По данным Leopolis.news в ноябре 2020 года он в тяжелом состоянии находился в одной из киевских больниц. После инфицирования коронавирусом он впал в кому.

Отметим, что Василий Писный ранее был фигурантом ряда скандалов. Также СМИ рассказали о криминальном прошлом правоохранителя.

В 2015 году во время заседания антикоррупционного комитета внефракционный народный депутат Владимир Парасюк ударил ногой Писного. Позже Писный подал в суд на депутата Парасюка за клевету.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Прикарпатье от коронавируса умер бывший мэр.