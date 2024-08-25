Освобожденный из плена защитник Украины впервые встретился с дочерью: трогательное видео

Украинский защитник Евгений, который вернулся из российского плена в рамках обмена 24 августа, впервые увидел свою дочь. Девочка родилась, когда ее папа уже был в неволе, ее назвали Евгенией.

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Об этом сообщает "Суспільне". Кроме дочери воина дома ждали жена и маленький сын.

"Сын очень ждал папу, он каждый день смотрел с ним видео, фотографии, постоянно говорил, что очень скучает, постоянно спрашивал, где мой папа", – рассказала возлюбленная защитника Анастасия.

За два года плена до военного дошло только одно письмо от жены – из него мужчина и узнал, что у него родилась дочь Евгения. Анастасия тоже получила лишь одно известие от любимого в августе 2022 года – это письмо он написал в апреле, когда только попал в плен.

Воссоединение семьи было очень эмоциональным – и муж, и жена не могли сдержать слез. Когда сын военного в последний раз видел своего отца, мальчику было всего 9 месяцев. А в октябре 2 года уже исполнится его младшей сестре – малыши впервые отпразднуют день рождения вместе с папой.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В День Независимости, 24 августа, Украина вернула из российского плена своих защитников, посредником при проведении обмена стали Объединенные Арабские Эмираты. Из неволи домой вернулись 115 украинцев, за них России вернули столько же российских военнослужащих, преимущественно срочников, захваченных во время операции на Курщине.

– Трое из 115-ти освобожденных в День Независимости украинских защитников являются пограничниками 79-го Херсонского отряда. Они попали в российскую неволю еще в первый день полномасштабного вторжения.

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